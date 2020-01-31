Kanadalı milyarder Stroll, Aston Martin’e ortak oluyor!

Kanadalı Lawrance Stroll Racing Point Formula 1 takımı patronu. Ayrıca tekstil devi olan Stroll Michael Kors ve Tommy Hilfiger ile de ciddi ortaklıklar içerisinde.

Aston Martin markası İngiliz otomotiv endüstrisinin en önemlilerinden biri. Marka motorsporları ve spor otomobiller üzerine ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip. Ancak son yıllarda değişen otomotiv endüstrisi nakit sıkıntısını da özellikle Aston Martin gibi markalarda beraberinde getiriyor.

Tüketici eğilimleri dikkate alındığında dünya otomotiv endüstrisinde en çok tercih edilen modellerin SUV’ler olduğunu hepimiz biliyoruz. Aston Martin de bu pastadan pay almak için DBX isminde yeni bir SUV modeli üzerine çalışmalara başladığını belirtmiş otomobilin yollara çıkması içinde 2020 yılını işaret etmişti.

Markanın yaşadığı finansal durumlardan dolayı bir araya gelen yönetim kurulu, yatırımcılardan gelen teklifleri değerlendiriyorlar. Volvo’nun sahibi Geely firmasının da Aston Martin’den hisse almak için girişimlerde bulunduğunu daha önceden belirtmiştik. Bu defa karşılarında Kanadalı iş insanı Lawrance Stroll yer alıyor.

Stroll 182 milyon sterlin ödeyerek firmanın yüzde 16.7’sine talip olduğunu açıkladıktan sonra bu miktarı 318 milyon sterline çıkarttı. Markadan gelen açıklamada ise “Bu tarz yatırımlar markanın likiditesini geliştirip, üzerindeki maddi baskıyı azaltıyor” yönünde oldu. “Bu durumun sebebi ise 2019 yılında kadarki dönemde markanın hayal kırıklığı yaratan ekonomik durumu” gösteriliyor.

Bu anlaşmasının gerçekleşmesi durumunda Stroll’ün Racing Point Formula 1 takımı Aston Martin F1 takımı olarak 2021 yılında sezona başlayacak.



(Bloomberg ve Reuters)