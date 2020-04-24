Karantinada hız cezaları arttı!

Salgın sebebiyle birçok ülkede yaşanan karantina süreçlerinde ilginç detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Bizi ilgilendiren bölüm ise tabiî ki otomobiller ve otomotiv. Carscoops’un haberine göre Amerika California’da bu süreçte kesilen cezaların yüzde 87’sini yani 2493 tanesini 160 km/s hızların üzerine çıkan sürücüler oluşturdu.

Cezaların bilgilerinin aldığı süreci bir önceki yıla göre karşılaştırıldığında ise 1335 adet artış yaşandığı ortaya çıkıyor. California Otoyol Polis komiseri Warren Stanley, “Yüksek hız ciddi yaralanmaların ve ölümlerin olduğu kazalara fırsat veriyor.” açıklamasında bulundu.

Hız cezası uygulanan sürücülerden biri ise hem ehliyetsiz hem de 265 km/s hız ile polise yakalanmış. California eyaletindeki 700 trafik tabelası ise sürücüleri özellikle hız sınırı konusunda bilgilendiriyor ve yavaş gitmelerini belirtiyor.

Benzer durumlarla alakalı dünyanın birçok noktasından böyle haberler geliyor. En son İngiltere Londra’da bir sürücü 229 km/s hızla giderken radara yakalanmıştı.