Karlı ve buzlu zeminde araç kullanmak

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, soğuk iklimlerde yaşayan sürücülerin yüzde 37’si herhangi bir sorun çıkmadığı sürece araçlarını kışa hazırlamak için hiçbir tedbir almıyor. Hava sıcaklığında ciddi düşüşler yaşandığı ve yağışın hemen hemen tüm Türkiye'yi etkisi altına aldığı bugünlerde, trafik güvenliği açısından ülkemizde ticari araçlar için zorunlu kılınan kış lastiği uygulamasının tüm sürücüler tarafından tercih edilmesi gerekiyor.

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KARLI VE BUZLU ZEMİNLERDE ARAÇ SÜRERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

-Hava sıcaklığının +7 derecenin altına düştüğü koşullarda kış lastiği kullanılmıyorsa, lastiğin yol tutuşu zayıflar ve fren mesafesi uzar.

-Karlı ve buzlu zeminde düşük hızda seyretmek gerekir; lastiğin yol tutuşu normal hava şartlarına göre daha düşüktür.

-Mümkün olduğunca az hareket edilmeli, gereksiz şerit değiştirmelerinden kaçınmalıdır.

-Gizli buz tehlikesi olan gölgelik alanlara girerken mutlaka hız düşürülmelidir.

-Buzlu, karlı zeminlerde takip mesafesini iki katına çıkarmak gerekir.

-Köprü, viyadük ve rüzgârlı bölgelerde buzlanma riski fazla olduğu için aşırı hızdan ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır.

-Ani fren, aracın kaymasına neden olabilir. Bunun yerine, vites düşürerek hız ayarı yapılabilir.

-Lastiklerin, araç üreticilerinin önerdiği uygun basınçta olduğunu mutlaka kontrol edilmelidir.