Karsan da üretime devam dedi!

Corona virüsü salgını yüzünden 1 Nisan tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara veren Karsan, tekrar harekete geçmeye hazırlanıyor. Markadan gelen açıklamaya göre Karsan’ın Bursa’da bulunan tesisindeki üretim 20 Nisan Pazartesi günü tekrar başlayacak!

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Acil Durum Eylem Planı oluşturuldu

Pandeminin ilk anlarından itibaren Acil Durum Eylem Planı oluşturduklarını ve kurulan özel ekiple gündemi anlık olarak takip ettiklerini belirten Karsan CEO'su Okan Baş, “Mart ayı itibariyle tüm lokasyonlarımızda, çalışma ve ortak alanların sıklıkla dezenfeksiyonu, ziyaretçi yasağı, uzaktan online toplantı gibi birçok tedbiri hassasiyetle devreye almıştık. Riski minimize etmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. 1 Nisan'da verdiğimiz aranın ardından, 20 Nisan itibariyle üretime aynı hassasiyetle kısmi olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.