Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karsan da üretime devam dedi!

Nisan ayı başında üretim ara veren Karsan, 20 Nisan pazartesi günü üretime tekrar başlayacağını duyurdu. Bu süreçte, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda, üretim süreçlerini sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyen Karsan, aynı anda fabrikada bulunan çalışan sayısını minimumda tutarak üretimi günlere dağıtacak.

Sozcu.com.tr
15:13 -
Haberler Otomotiv
Karsan da üretime devam dedi!

Corona virüsü salgını yüzünden 1 Nisan tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara veren Karsan, tekrar harekete geçmeye hazırlanıyor. Markadan gelen açıklamaya göre Karsan’ın Bursa’da bulunan tesisindeki üretim 20 Nisan Pazartesi günü tekrar başlayacak!

İLGİLİ HABERJapon devinden iyi haber var!Japon devinden iyi haber var!

 

İLGİLİ HABERMercedes-Benz Türk gelecek hafta üretime başlıyor!Mercedes-Benz Türk gelecek hafta üretime başlıyor!

Acil Durum Eylem Planı oluşturuldu

Pandeminin ilk anlarından itibaren Acil Durum Eylem Planı oluşturduklarını ve kurulan özel ekiple gündemi anlık olarak takip ettiklerini belirten Karsan CEO'su Okan Baş, “Mart ayı itibariyle tüm lokasyonlarımızda, çalışma ve ortak alanların sıklıkla dezenfeksiyonu, ziyaretçi yasağı, uzaktan online toplantı gibi birçok tedbiri hassasiyetle devreye almıştık. Riski minimize etmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. 1 Nisan'da verdiğimiz aranın ardından, 20 Nisan itibariyle üretime aynı hassasiyetle kısmi olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karsan CEO'su Okan Baş

Aksaray Bursa Corona Dünya eylem Haber Honda mart ayı Mercedes Nisan ayı Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 15:24 17.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more