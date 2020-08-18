Karsan elektrikli araç laboratuvarı kuracak!

Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hareket eden firma “Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzaladı. Törende konuşan Karsan CEO'su Okan Baş, “Elektrikli araçlar alanında yürüttüğümüz çalışmaları, bu alanda geleceğin nitelikli insan gücü olacak gençlerimiz ile paylaşacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Birlikte atacağımız her adımın sektörümüze, kadın istihdamına ve ülkemizin geleceğine katma değer sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Kadın istihdamına da katkı sağlanacak!”

Söz konusu protokol ile “Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı kurulması” ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin 10. sınıflarından seçilerek eğitim görecek 20 öğrencinin en az yüzde 50'sini kız öğrencilerin oluşturması planlanırken, çalışmayla; yakın geleceğin kadın istihdamının artırılmasına öncülük etmesi amaçlanıyor. Söz konusu işbirliği; mezun olana kadar Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı'nda okuyacak öğrencilerin, gelecekte sektör ve yeni teknolojilere katma değer yaratacak bireyler olması açısından ayrı bir önem taşıyor. İmzalanan protokol kapsamında; okullarda eğitimi verilen alanları sektörle birlikte tasarlamak ve mezunların iş hayatına hazırlanmalarına destek olunması amaçlanıyor.