Karsan’ın otonom otobüsüne Romanya’dan sipariş geldi!

Karsan, yine bir Türk şirketi olan ADASTEC ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, Seviye-4 otonom sürüş çalışmalarına başladığı Atak Electric modelinde ilk siparişini kısa süre içerisinde aldı. BSCI, ülkenin Ploeşti şehrinde yer alan Endüstri Parkı içinde kullanılmak üzere bir adet Otonom Atak Electric siparişi verdi. Proje kapsamında, Endüstri Parkı içerisinde tanımlanmış bir alanda pilot servis hizmeti verecek olan Otonom Atak Electric, yıl sonuna kadar BSCI firmasına teslim edilecek.

Karsan CEO'su Okan Baş, “Seviye-4 otonom sürüş özellikleri kazandırmayı hedeflediğimiz Otonom Atak Electric'te, kısa süre içerisinde Avrupa'nın dikkatini çektik ve Romanya'nın önemli teknoloji şirketlerinden birisi olan BSCI'dan siparişimizi aldık. Bu sipariş, projeye olan inancımızı daha da kuvvetlendiriyor. Ağustos ayında prototipini tamamlayacağımız Otonom Atak Electric, gerçek yol koşullarına uyarlanmış ilk otonom sürüş özelliklerine sahip elektrikli otobüs olacak. Ayrıca, yıl sonuna kadar teslim etmeyi planladığımız bu siparişle, 8 metre sınıfında Avrupa'da ilk otonom proje satışını da gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.