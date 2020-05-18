Kia elektrikli model atağı yapacak!

Bu yılın başında, elektrikliye geçiş süreci ve çeşitli ulaşım hizmetlerinin yanı sıra bağlanabilirlik ve otonom sürüş gibi konuları kapsayan yeni bir orta ve uzun vadeli strateji olan Plan S'i açıklayan Kia, bu kapsamda geleceğin ulaşım modellerinde liderliği hedefliyor. Kia, Plan S stratejisiyle geleneksel araçların üretimi kapsamında çalışan bir iş modelinden elektrikli araçları popüler hale getirmeye odaklanan bir iş modeline geçmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araçlara olan ilgi, Avrupa pazarında bugüne kadar benzeri görülmemiş sonuçları beraberinde getiriyor. 2020’nin ilk çeyreğinde, Avrupa'daki yeni elektrikli araç satışları 2019 yılının ilk çeyreğine göre yüzde %75 artarak 6.811 adede yükseldi. Buna bağlı olarak 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 2,9 olan Kia’nın sıfır emisyonlu araç satışlarının toplam Avrupa satışları içindeki payı ise 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 6,0’ya yükseldi.