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Kia kampanyalarına nisanda da devam ediyor

Güney Koreli marka Türkiye'deki pazarlama faaliyetlerine nisan ayı kampanyalarıyla devam ediyor. Marka tüm modellerinde geçerli olan uygun faizli kredi ve diğer fırsatlarını duyurdu...

Sozcu.com.tr
11:44 -
Haberler Otomotiv
Kia kampanyalarına nisanda da devam ediyor

Sportage, nisan ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.

Picanto, Rio, Stonic ve Ceed modelleri 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Kia Rio

KOBİ'lerin tercihi olan Bongo ise, nisan sonuna kadar 50 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.

KIA XCeed, 1.6 litre dizel motor ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneği ile Nisan sonuna kadar 70 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatıyla tüm KIA satış noktalarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

dizel faiz KOBİ Nisan ayı Türkiye
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