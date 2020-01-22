Kia’dan 25 milyar dolarlık ‘elektrikli otomobil’ yatırımı!

Kia, geleneksel motorlu taşıtlara odaklanan bir iş modelinden elektrikli araçlar ve kişiselleştirilmiş ulaşım çözümlerine odaklanan bir iş modeline geçmeye hazırlanıyor. Marka bu kapsamda elektrikli ve otonom araçlar ile ulaşım hizmetleri olmak üzere iki aşamalı geçişi hedefleyen ‘Plan S' stratejisini duyurdu.

‘Plan S' stratejisi kapsamında 25 milyar dolar yatırım yapacak olan KIA, 2025 yılına kadar 11 elektrik model geliştirmeyi, küresel elektrikli araç pazarında yüzde 6.6 pazar payı elde etmeyi ve satışlarının yüzde 25'inin elektrikli araçlardan sağlanmasını öngörüyor.

ADIM ADIM ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ…

‘Plan S' kapsamındaki ilk elektrikli aracını 2021 yılında geliştirecek olan Kia, ilk olarak crossover silüetinde bir elektrikli araç üretecek. Tek bir şarj ile 500 km'nin üzerinde menzile ulaşacak olan araç, 20 dakikanın altında hızlı şarj özelliğine de sahip olacak.

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Kia, 2022 yılından itibaren SUV ve MPV'lerle elektrikli ürün gamını genişletecek ve 2025 yılına kadar 11 modelden oluşan elektrikli ürün ailesine kavuşacak.

SUV SATIŞLARI TOPLAM SATIŞLARDAN YÜZDE 60 PAY ALACAK

‘Plan S' kapsamında 11 elektrikli model geliştirecek olan Kia, 2022'ye kadar ise SUV satışlarının toplam satışlarında yüzde 60 pay* almasını öngörüyor.

‘Plan S' ile geleceğin ulaşım yöntemlerine ve elektrikli araç teknolojisine yatırımlarını hızlandıracak olan Kia, böylece gelişmiş pazarlardaki toplam satışlarının yüzde 20'sini elektrikli araçlardan sağlayacak.