Kia’dan dizel otomatik yeni SUV!

Dünyadaki SUV kullanımı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Artık neredeyse her marka bir değil onlarca SUV modeli üretmek için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Binek otomobillerde olduğu gibi her segmentin bir SUV modeli de B-SUV, C-SUV şeklinde bir virüs gibi otomotiv endüstrisinde yayılmaya devam ediyor.

Bu girişten sonra Güney Koreli markanın yeni SUV modeli olan XCeed’e merhaba deyin dememiz gerekiyor. Kia’nın kompakt binek otomobil sınıfında yer alan modeli olan Ceed, yerden daha yüksek ve daha maceracı bir duruşa sahip tarzıyla C SUV pazarına giriş yaptı…

Otomobile dışarıdan baktığınız zaman standart Ceed’e göre yerden daha yüksek yapısı ve buna rağmen sportif duruşuyla hemen göze çarpıyor. Ceed’e göre daha gergin gözüken ön kısım, sade yan profil tasarımına göre daha akılda kalıcı olmuş.

Aracın arkasına göz attığınızda ise öndeki gerginlik arkada da devam etmiş. Çift parçalı stoplar, bagaj kapağına yerleştirilmiş plaka ve gri renkli çift çıkışlı egzoz difüzörü arka kısımın ana tasarım ögeleri.

Xceed, beş kapılı hatchback Ceed ile kıyaslandığında 26 mm artışla 1.826 mm genişliğe ve 44 mm daha yüksek bir yapıya kavuşan Yeni XCeed, çamurluk kaplamaları ve gümüş renkli detaylarıyla SUV hissini destekliyor.

Otomobilin içi ise alışkın olduğumuz Kia tasarım detaylarına sahip. Konsolun ortasına sanki sonradan takılmış gibi yerleştirilen multimedya ekranı standart Ceed ile aynı. Ancak XCeed’in gösterge panelindeki dijitalleşme hemen dikkat çeken bir diğer unsur.

Yeni XCeed; 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, standart sunulan yan deri koltukları, panoramik sunroof'u, yüksek teknolojiye sahip LED ön farları, 3D arka LED farları ve yeni bluetooth fonksiyonlarıyla iki cihazın aynı anda bağlanabilme özelliklerine ek olarak; sesli komut ile müzik, mesaj, arama opsiyonları, Apple Car Play ve Android Auto uyumlu teknolojisiyle sınıfının üstünde imkanlar sunuyor.

Otomobil ülkemizde ilk etapta 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bu motor 136 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 7.5 saniye olarak belirtilmiş.

Kia’nın yeni SUV modeli olan XCeed ülkemizde 248 bin 900 TL'lik satış fiyatına sahip.