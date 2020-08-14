Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kia’dan temassız servis hizmeti

Kia, Covid-19 salgını sebebiyle diğer markalar gibi birçok işlemi dijitale taşıdı. Marka, Online Bayi ve KIAFAN gibi dijital hizmetlerinin yanında servis sürecini de mobil kanallar üzerinden yürüterek temassız hizmet sunmaya başladı.

Sozcu.com.tr
08:00 -
Haberler Otomotiv
Kia’dan temassız servis hizmeti

Kia, “Temassız Servis Süreci” ile hem çalışanlarının hem de müşterilerinin minimum temasla tüm işlemleri kolaylıkla yapabilmesini amaçlıyor.

Temassız Servis Süreci'nde bir SMS ile onay

Aracını Kia yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor. Müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunan Kia, temassız servis süreci sayesinde yapılacak işlemlerin detaylarını müşterilerinin telefonlarına gönderiyor ve işlemler için onay alabiliyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more