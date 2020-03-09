Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?

Ticari araçlar için zorunlu hale getirilen kış lastiği kullanma uygulaması 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanıyor. Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesiliyor.

KIŞ LASTİĞİ HER İLDE UYGULANIYOR MU?

Tebliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu.

Üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kullanılması gerekli.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay artırabiliyor.