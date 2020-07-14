Klimasıyla küçük bir apartman dairesini soğutabilir!

Bugatti markası bugüne kadar ürettiği modellerle otomobil severlerin aklındaki hız kavramlarını kökünden değiştirmiştir. EB110 GT modeliyle 0’dan 100 km/s hıza 1.3 saniyede ulaşması, Veyron ile 400 km/s hız sınırı aşması bu konuya verilebilecek en önemli örnekler olarak öne çıkıyor.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve tüketicilerin merakla beklediği rekorlar kırabilen, teknoloji harikası otomobiller yaparken hızın haricinde dikkat etmeniz gereken farklı şeylerde bir hayli var. Bu noktada Chiron da kendinden oldukça söz ettiriyor.

Marka, Chiron gibi bir modelin 400 km/s hızla giderken bile kabinini serin tutması için çok güçlü bir klima sistemi geliştirmiş. Yaklaşık 80 yıldır otomobillerde kullanılan klima sistemi, günümüze kadar gelişerek ve değişerek geldi. Chiron gibi modellerde ise sistem biraz daha farklı. Bir adet klima kompresörü ve 2 adet kondensere sahip olan sistem Chiron’da kullanılıyor.

Chiron yaklaşık 9.5 metrelik klima hattına sahip, yaklaşık olarak dakikada 2 bar ile 30 bar basınçla ortalama 3 kg soğutma sıvısını da sıkıştırma gücüne sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Bu teknik detaylar Chiron’un klima sisteminin 80 metrekarelik bir daireyi rahatlıkla soğutabileceği anlamına geliyor.

Chiron gibi kompleks bir yapıya sahip olan süper hatta hiper spor otomobil modeline klima konulması gerçekten çok zor bir durum. Markanın mühendislerinden Julia Lemke, “Geleneksel araçlarda hava ön camın altından iç kısma girmek için zorlar ancak bir Bugatti modelinde bu sadece 250 km/s hıza kadar gerçekleşiyor. Bu noktadan sonra negatif basınca bir geçiş var ve bu yüzden ilave bir hava klapesi gerekiyor. Klape sayesinde havanın tekrar önden kabine girmesini sağlıyoruz. Ayrıca çok sofistike biçimde olan bir kontrol sistemine de sahip.” açıklamasında bulundu.

Otomobilin yüksek hızlarda aerodinamik olarak desteklenmesi için farklı zorlukların olduğundan da bahseden Lemke, “Özellikle 21.5 derecelik bir eğime oranla Chiron düz bir cama sahip. Bu da camın genişliğinin ne kadar fazla olduğunu ve bu yüzden kabinin ne kadar çabuk sürede ısındığını bize gösteriyor.” diye ekledi.

Yüksek performanslı klima sistemi tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için çalışıyor ve dış sıcaklıktan bağımsız olarak kabini istenilen sıcaklıkta tutmaya çalışıyor. Mühendis Lemke’nin belirttiği gibi, “Kabin seçilen sıcaklığa hızlı bir biçimde ulaşmalı ve bu sürede sizi rahatsız etmemeli”.