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Koleksiyona Fiat 500 de eklendi!

Çocuklar kadar yetişkinleri de düşünen Lego, araç koleksiyonuna yeni bir modeli daha ekledi. Fiat'ın ikonik modeli olan 500 artık Lego araç koleksiyonunda da bulunuyor.

Sozcu.com.tr
14:29 -
Haberler Otomotiv
Koleksiyona Fiat 500 de eklendi!

1960'ların sonunda üretilen efsanevi Fiat 500F serisinden esinlenerek tasarlanan sette, klasikleşmiş otomobile ait ayrıntılı bir iç tasarım ve açılır tavan bulunuyor.

TAM 960 PARÇADAN OLUŞUYOR!

960 yapım parçasından oluşan model; yedek lastik, bagaj, raf ve seti tamamladıktan sonra motoru incelemeyi sağlayan açılabilir kaporta dahil olmak üzere, Avrupa gezisi için gereken her şeye sahip. Setin içerisinde aynı zamanda katlanabilir bir sehpa, renk paleti ve Roma'nın simgelerinden biri olan Kolezyum'u da içeren bir tablo da yer alıyor.

Creator Expert Fiat 500, . 11 cm yüksekliğinde, 24 cm uzunluğunda ve 11 cm genişliğinde. Fiat 500, 1 Mart'tan itibaren Lego Certified Store mağazalarındaki yerini aldı. Ayrıca EGO Store Türkiye ve Fiat işbirliğiyle yapılacak sergide, Rahmi Koç Müzesi'nde yer alan orijinal Fiat 500F arabası 13-14-15 Mart tarihlerinde Akasya Alışveriş Merkezi'nde tutkunlarıyla buluşacak.

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