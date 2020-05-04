Kriz döneminde risk alıp yatırım yapıyorlar!

Otomerkezi İstanbul Yenibosna ve Silivri’de açtığı yeni bayileriyle toplam bayi sayısını 30’a çıkartmış oldu. Firma içinde bulunduğumuz salgın döneminde yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Firma CEO’su Muhammed Ali Karakaş konuyla ilgili, “Bu dönemin sadece bugünü değil, geleceğimizi inşa edecek yatırımlara gebe olduğunu düşünüyoruz. Pandemi sonrası her sektörde canlanma olacağı öngörülüyor.Fakat otomotiv sektörü çok başka yerlere gidebilir. Bu sebeplerden ötürü yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.