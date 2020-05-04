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Kriz döneminde risk alıp yatırım yapıyorlar!

Kullanılmış otomobil pazarında hizmet veren firmalardan olan Otomerkezi, corona salgını sebebiyle işlerin yavaşladığı dönemde risk alıp yeni yatırımlar yapıyor. Firma, Silivri ve Yenibosna'da hizmet vermeye başladı!

Sozcu.com.tr
13:35 -
Haberler Otomotiv
Kriz döneminde risk alıp yatırım yapıyorlar!

Otomerkezi İstanbul Yenibosna ve Silivri’de açtığı yeni bayileriyle toplam bayi sayısını 30’a çıkartmış oldu. Firma içinde bulunduğumuz salgın döneminde yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Firma CEO’su Muhammed Ali Karakaş konuyla ilgili, “Bu dönemin sadece bugünü değil, geleceğimizi inşa edecek yatırımlara gebe olduğunu düşünüyoruz. Pandemi sonrası her sektörde canlanma olacağı öngörülüyor.Fakat otomotiv sektörü çok başka yerlere gidebilir. Bu sebeplerden ötürü yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Otomerkezi CEO’su Ali Karakaş

Corona istanbul otomobil
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