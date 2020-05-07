Kuş pisliği arabanızın boyasına ne kadar zarar veriyor?

Kuş pisliği otomobilin boyasına en büyük zarar veren durumlardan biridir. Özellikle aracın temizliğini yapmadan bu duruma aldırış etmeden hayatınıza devam ederseniz de işler beklediğinizden daha kötüye gidebiliyor. Çünkü bu maddenin içinde bulunan asitik durumlar aracın boyasına temizlenmediği taktirde ciddi bir zarar veriyor.

Bunun için tüm Avrupa'da kuşların farklı beslenmelerini gözeterek farklı asitlik düzeylerini yansıtacak şekilde sentetik kuş pislikleri oluşturuluyor. Numune parçaları, müşterilerin aşırı sıcaklarda araç kullanımlarını yansıtmak için bir fırında 40°C, 50°C ve 60°C’de ısıtılıyor ve kuş pislikleri test panellerine sprey şeklinde uygulanıyor, böylece boya korozyon korumasının sınırları zorlanıyor.

“Kuş pisliği testi”, boya örneklerinin maruz kaldığı zorlu testlerden sadece biri. Paneller, 60°C ve 80°C’de 30 dakika boyunca yaşlandırılmadan önce üzerlerine fosforik asitle karıştırılmış deterjan ve sentetik polen de püskürtülüyor. Bu test, polen ve yapışkan ağaç öz suyu gibi havadaki partiküllere karşı koruma sağlıyor.

ARAÇ ÜZERİNDEKİ KUŞ PİSLİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Araç sahiplerine tavsiye edilen, aracı düzenli olarak sünger, ılık su ve pH nötr bir şampuan ile yıkamak ve zararsız görünümlü maddeleri boyadan hemen çıkarmaktır. Boyalı yüzeyleri yılda bir veya iki kez cilalamak da yeni son boya katının en zorlu saldırılara dayanmasına ve daha uzun süre parlak kalmasına yardımcı olur.