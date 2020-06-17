Lamborghini geleneksel otomobil fuarlarına katılmayacak!

İngiliz otomobil dergisi Autocar’ın Hindistan edisyonunda yer alan Lamborghini röportajına göre marka geleneksel otomobil fuarlarına katılmayacak. Markanın Pazarlama ve İletişim Şefi Katia Bassi, “Otomobil fuarlarını terk etmeye karar verdik! Müşterilerimizle yakın bir ilişki kurmanın anahtarı artık motor şovları değil ve felsefemize uymadığına inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Marka gelecek dönemlerde yapılan bu açıklama dikkate alındığında Goodwood Festival of Speed ve Pebble Beach Concours d’Elegance gibi organizasyonlara katılacak gibi gözüküyor. Bu tarz organizasyonlar son yıllarda küçük birer açık hava otomobil fuarı pozisyonuna geldiler.

Lamborghini bu durumlara ek olarak müşterileriyle gelecekte daha fazla “özel akşam ve deneyimlerle” bir arada olmayı planlıyor. Bu tarz etkinliklere de daha çok müşteri ve müşter potansiyeli yüksek kişileri davet edecekler.

Son yıllarda geleneksel otomobil fuarlarına markaların ilgisi azalmaya başlamıştı. Çoğu üretici bu organizasyonların maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirterek katılım gerçekleştirmeyeceğini açıklarken hedef kitlelerine erişimin de oldukça zayıf olduğunu açıklamıştı.

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle Cenevre, Newyork gibi sektör adına önemli olan fuarlar iptal edilmişti. Yeni model tanıtımlarını markalar online olarak yapmaya başladı. 2020 yılında Paris’te gerçekleştirilecek olan Avrupa’nın en önemli fuarlarından Paris Motor Show’da ise markaların iptal haberleri gelmeye başladı. Volkswagen bu organizasyona katılmayacak…

Gelecek yıllarda otomobil fuarlarının akıbetini daha yakından göreceğiz özellikle açık havada düzenlenen, festival havasında olan ve katılımcıların daha keyifli vakit geçirebileceği organizasyonlar göreceğiz gibi…