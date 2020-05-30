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Lastik alana akaryakıt hediye…

Pirelli ve Opet'ten işbirliği... Pirelli yetkili satıcılarından tek seferde 4 adet 17 jant ve üzeri oto, SUV(4x4), hafif ticari araç, yaz veya dört mevsim lastiği satın alan Pirelli müşterileri OPET İstasyonları’nda geçerli 400 TL’ye varan OPET Yakıt Puan hediyesine sahip oluyor.

Sozcu.com.tr
08:31 -
Haberler Otomotiv
Lastik alana akaryakıt hediye…

Pirelli, yaz lastiklerinin değişim dönemi için 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren tüketicilere yönelik avantajlı bir kampanyayı OPET işbirliği ile devreye aldığını duyurdu.

Pirelli, kampanyaya dahil olan yetkili satıcılarından tek seferde 4 adet 17 jant ve üzeri oto, SUV(4×4), hafif ticari araç, yaz veya dört mevsim lastiği satın alan müşterilerine akaryakıt alımında kullanabilecekleri 400 TL'ye varan tutarda OPET Yakıt Puan hediye ediyor. 1 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında Pirelli Yetkili Satıcılarından oto, SUV(4×4), hafif ticari araç için 4 adet yaz veya 4 mevsim lastik satın alan müşterilere 17 jant lastikler için 250 TL; 18 jant ve üzeri lastikler için ise 400 TL değerinde Opet Yakıt Puan hediye ediliyor.

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