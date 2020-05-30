Lastik alana akaryakıt hediye…

Pirelli, yaz lastiklerinin değişim dönemi için 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren tüketicilere yönelik avantajlı bir kampanyayı OPET işbirliği ile devreye aldığını duyurdu.

Pirelli, kampanyaya dahil olan yetkili satıcılarından tek seferde 4 adet 17 jant ve üzeri oto, SUV(4×4), hafif ticari araç, yaz veya dört mevsim lastiği satın alan müşterilerine akaryakıt alımında kullanabilecekleri 400 TL'ye varan tutarda OPET Yakıt Puan hediye ediyor. 1 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında Pirelli Yetkili Satıcılarından oto, SUV(4×4), hafif ticari araç için 4 adet yaz veya 4 mevsim lastik satın alan müşterilere 17 jant lastikler için 250 TL; 18 jant ve üzeri lastikler için ise 400 TL değerinde Opet Yakıt Puan hediye ediliyor.