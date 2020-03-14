Lastiklerinizin daha uzun ömürlü olması için…

Otomobillerimizdeki en önemli parçalardan biri olan lastikler kullanıma göre daha uzun ömürlü veya daha kısa ömürlü olabiliyor. Doğru lastik basıncı, mevsimine göre lastik seçimi, yolların durumu ve lastik kontrolleri bu sürece direkt olarak etki eden en önemli nedenler arasında.

5 yıl veya daha fazla süre kullanılan lastiklerin; uzman bir servis tarafından yılda en az bir kez lastik fiziksel yapısı, aşınma, diş derinliği, yol tutuşu, ve fren performansını kapsayan kontrollerinin yapılması gerekiyor.

Bir lastiğin ömrünün en somut belirleyicisini ise lastik diş derinliği oluşturuyor. Bu bağlamda Michelin, lastiklerini bünyesindeki teknolojiye uygun olarak 1,6 mm diş derinliğine kadar kullanıma uygun olacak şekilde üretiyor. Dolayısıyla Michelin ve Michelin Grubu'nun lastik ve araç bakım servisi Euromaster, Michelin lastiklerinin 1,6 mm'ye kadar kullanılmalarını tavsiye ediyor. Genellikle üretiminden itibaren 10 yıl raf ömrü biçilen lastiklerin, bu süreyi tamamladıktan sonra diş derinliği sınırını aşmamış olsa bile artık kullanılmaması gerekiyor.

DOĞRU LASTİK BASINCI ÇOK ÖNEMLİ

Otomobillerimizin yerle temas eden tek parçası lastikler. Doğru lastik basıncıyla birlikte yere temas eden lastik yüzeyini büyütebilir ya da küçültebiliriz.

Her bir lastiğin yere temas eden yüzeyi ortalama olarak yetişkin bir erkeğin avucunun içi büyüklüğünde oluyor. Dört lastiğin yere temas eden yüzeylerini yan yana getirdiğimizde ise toplam alan bir adet A4 kağıt kadar oluyor.

Kullandığınız lastik için önerilen PSI değerdeki lastik basıncının altında bir hava miktarını lastiğinize uygularsanız yere temas eden yüzey daha fazla dış kısımlara kayıyor eğer belirtilen değerin üzerinde hava yüklerseniz lastiğe bu defa da lastiğin orta kısmı daha fazla yerle temas ediyor.

Lastiklerdeki yüksek hava basıncı aşınmaları lastiğin sırt kısmının ortasından olmasına sebep olurken, düşük hava basıncı da bu durumu lastiğin sırtının dış kısımlarına iletiyor. Böylece lastikleriniz homojen biçimde erimiyor…

Yanlış lastik basıncı yüzünden hem malınız hem de canınız tehlikeye girebiliyor. Lastiklerin düzensiz aşınmasını önlemek için ise her 10 bin kilometrede bir veya yılda en az bir kez, araç ön düzen ayarlarının kontrol edilmesi ve lastik rotasyonu işlemi tavsiye ediliyor. Ayrıca her 2 haftada bir kesinlikle lastik havalarınızı kontrol ettirin ve doğru değerde olmasını sağlayın.