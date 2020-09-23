LeMans yarışını kazanan ilk Türk!

Bu yıl 88. kez düzenlenen LeMans 24 Saat Yarışı, cumartesi günü 15.30'da başladı ve pazar günü saat 15.30 itibariyle sona erdi. 8 aracın mücadele ettiği GTE Pro sınıfında galibiyet mücadelesi 51 numaralı AF Corse ile 97 numaralı Aston Martin ekibi arasında yaşandı. Gece sınıfında liderliğe yükselen 97 numaralı Aston Martin, diğer bölümlerde rahat bir şekilde yerini korudu ve 1 dakika 33 saniyelik farkla yarışı kazandı. Aston Martin böylece 2017’den sonra ilk zaferini kazanmış ve 95 numaralı ekip ile çifte podyum yapmış oldu.

LEMANS KAZANAN İLK TÜRK PİLOT OLDU!

90 numaralı TF Sport’ta yarışan ve gece liderliğe yükselen Türk yarış pilotu Salih Yoluç ve takım arkadaşları, kalan bölümde yerlerini koruyarak amatör sınıfta yine Aston Martin GTE araçları ile yarışı kazandılar. Alınan zaferle birlikte Salih Yoluç, Le Mans’da kazanan ilk Türk pilot olmayı başardı.