Lexus Dunlop’u tercih etti!

Dunlop’un konfor odaklı lastiği olan SP Sport Maxx 050 DSST CTT, yol tutuş ve dengeli sürüş için yüksek performanslı bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu özellikleriyle birlikte Lexus’un amiral gemisi modelinin sürüş dinamiklerini de desteklemiş oluyor.

Lastiklerin “Run Flat” yani lastik tamamen havasız kalsa bile (yani iç hava basıncı sıfır olduğunda) belirli bir hızda ve belirli bir mesafede çalışmaya devam edebilen yapıda olması konforu biraz azaltsa da Lexus’un LS modeli sunduğu konforla bu durumu tamamen ortadan kaldırıyor.