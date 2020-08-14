Lexus LC’ye yeni renk!

Lexus kullanıcıları, LC'nin bu renk temasına sahip modelinin iç mekanını da aynı şekilde farklı renkteki döşemelere sahip “Manhattan Orange” temasıyla kombine edebiliyor.

Lexus tasarımcılarının kendi araç renklerini tasarlama özgürlüğünün keyfini çıkarmasıyla birlikte, ortaya böylesine özel bir boya çıktı. Yeni boyanın taslaktan üretime geçmesi için 2 yıllık bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyuldu.

Blazing Carnelian renginin görsel kalitesi, yüksek doygunluğa sahip baz katmanlar dahil olmak üzere çoklu kat uygulamasıyla elde edildi. Bu sayede farklı açılardan LC'nin tüm kıvrımlı hatları ve aerodinamik çizgileri ortaya çıkıyor.

Yılda iki defa, batan güneşin tüm ana cadde üzerinden seyredilmesiyle ünlenen Manhattan Günbatımı'ndan ilham alarak yapılan kabinde ise, birçok özel detay var. Kapı panellerinden, koltuklara ve tavana kadar meşhur gün batımının rengine yer verildi.