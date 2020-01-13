Lexus satışlarını artırmaya devam ediyor!

2019 yılında yüzde 22 daralan premium segmentte yüzde 50'den fazla büyüyerek önemli bir satış başarısı elde eden Lexus, bu yıl Türkiye’de 85 adet satıldı. Önceki yıla göre yüzde 50'den fazla büyüyen Lexus, amiral gemisi sedan LS ve coupe LC başta olmak üzere geniş model seçenekleriyle başarılı bir performans ortaya koydu. Lexus'un 2019 yılında en çok tercih edilen modeli 28 adetle yeni nesil ES Sedan ve 27 adetle büyük SUV modeli RX oldu. Lexus'un Türkiye'deki hibrit satış oranı ise yüzde 70 olarak dikkat çekiyor.

AVRUPA’DA EN ÇOK SUV MODELLER SATILDI!

2019 yılı içerisinde yeni jenerasyon ES sedan modelini ve yeni crossover'ı UX'i tanıtan Lexus, yenilenen RX SUV'unu da sunarak dikkatleri üzerine topladı. UX modeli ise kısa zamanda büyük beğeni toplayarak premium segmentte yüzde 5'lik bir pazar payı yakaladı. Lexus'un büyük SUV modeli yenilenen RX ise, son çeyrekteki yüzde 23'lük artışla ve kompakt SUV modeli NX yüzde 26 artışla önemli bir başarı elde etti. Bu başarılarla birlikte Lexus, 2000 yılından bu yana Avrupa'da yarım milyondan daha fazla SUV satışını yakalamış oldu.

HİBRİT SATIŞINDA REKOR!

Lexus, kendi kendini şarj eden hibrit araçların satışında da Avrupa rekorunu kırdı. 2019 yılında Avrupa genelinde 58 bin 149 adet hibrit satışı gerçekleştirilirken, Batı Avrupa'da hibrit satış oranı yüzde 96 olarak öne çıktı. Lexus, aynı zamanda bu yıl ilk yüzde 100 elektrikli aracı UX 300e'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Lexus elektrikli ürün gamı ise, yeni şarjlı hibrit ve yüzde 100 elektrikli araçlarla daha da genişleyecek.