Lexus’tan 1 milyon km garantisi!

UX 300e, markanın yüzde 100 elektrikli teknolojisini tasarımla kombine ediyor. Üzerinde yer alan 54.3 kWh bataryasıyla UX, tek şarjla 400 kilometre yol alabiliyor. UX'in kabininin altına yerleştirilen bataryalar sayesinde yer tasarrufu sağlanırken aynı zamanda ağırlık merkezini de aşağıya çekerek çevik bir sürüş karakteri elde ediliyor.

Öncelikle Avrupa ve Çin pazarında satışa sunulacak UX 300e'nin elektrikli motoru 204 HP güç üretiyor ve böylece bu SUV modeli 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.5 saniyede tamamlıyor.

Lexus, yüzde 100 elektrikli ilk modeli UX'de, üst düzey kalite ve güvenilirliğinin altını verdiği 1 milyon kilometre/10 yıl garanti ile bir kez daha çiziyor.