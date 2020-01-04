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Lexus’tan büyük başarı!

Lexus, Avrupa’da 20 yıldan daha kısa sürede yarım milyon adetlik SUV satışını aşarak önemli bir başarıya imza attı. Marka Avrupa SUV pazarına 2000 yılında RX modeliyle girmişti.

Sozcu.com.tr
08:54 -
Haberler Otomotiv
Lexus’tan büyük başarı!

Lexus markasının en çok satışa sahip olan SUV modeli RX, ilk günden bu yana Avrupa'da 275 bin civarında kullanıcıyla buluştu. RX, 2005 yılında dünyanın ilk lüks hibrit unvanını da RX 400h'nin tanıtılmasıyla almıştı.

Lexus RX modelinin tüm jenerasyonları

Kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisi geliştiren ve bunu diğer SUV modellerine de aktaran Lexus, 2014'te RX'in altına konumlandırılan NX ve ardından da 2019'da crossover modeli UX modellerini ürün gamına kattı. 2020 yılı içerisinde ise Lexus SUV ürün gamı yüzde 100 elektrikli UX 300e ile genişlemeye devam edecek.

Lexus markasının tüm SUV modelleri

Avrupa'da Lexus'un 500 binin üzerindeki SUV satışlarının neredeyse yarısını hibrit SUV'lar temsil ederken, hibritlerin payı her geçen gün artış gösteriyor. 2019 yılında ise Avrupa'da hibritlerin payı yüzde 63 olurken Batı Avrupa'da ise bu oran yüzde 96'ya kadar çıkıyor.

Avrupa hibrit
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