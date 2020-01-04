Lexus’tan büyük başarı!

Lexus markasının en çok satışa sahip olan SUV modeli RX, ilk günden bu yana Avrupa'da 275 bin civarında kullanıcıyla buluştu. RX, 2005 yılında dünyanın ilk lüks hibrit unvanını da RX 400h'nin tanıtılmasıyla almıştı.

Kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisi geliştiren ve bunu diğer SUV modellerine de aktaran Lexus, 2014'te RX'in altına konumlandırılan NX ve ardından da 2019'da crossover modeli UX modellerini ürün gamına kattı. 2020 yılı içerisinde ise Lexus SUV ürün gamı yüzde 100 elektrikli UX 300e ile genişlemeye devam edecek.

Avrupa'da Lexus'un 500 binin üzerindeki SUV satışlarının neredeyse yarısını hibrit SUV'lar temsil ederken, hibritlerin payı her geçen gün artış gösteriyor. 2019 yılında ise Avrupa'da hibritlerin payı yüzde 63 olurken Batı Avrupa'da ise bu oran yüzde 96'ya kadar çıkıyor.