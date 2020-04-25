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Lexus’tan evde kal mesajı!

Lexus, tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını sürecinde evde kalarak iyi vakit geçirilebileceği mesajını, hibrit modelleri üzerinden veriyor.

Sozcu.com.tr
09:06 -
Haberler Otomotiv

Lexus'un 2005 yılından bu yana satışa sunulan ve kendi kendini şarj eden hibrit modelleri, bu defa #evdekal mesajı ile insanların kendilerini dinlemeleri ve sürekli olarak ertelenen hobilerine odaklanabileceği konusunda ilham veriyor.

Hazırlanan özel videoda, evde kalmanın bir fırsata dönüştürülebileceği vurgulanırken, hayalleri gerçekleştirmenin tam sırası olduğunun altı çiziliyor. Hibrit teknolojisiyle, insanları evde kalmaya çağıran Lexus, “Şimdilik evde kendinizi şarj edin, güzel günlerde #YenidenKeşfedeceğiz” sloganını kullanıyor.

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