LPG hakkında yanlış bilinenler

LPG, düşük karbon ve katı parçacık salınımıyla çevre dostu olarak nitelendiriliyor. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı'nın kısaltılmış ismi olan LPG, propan ve bütan gazlarının sıvılaştırılmış halidir. LPG, ülkemizde de yaklaşık 5 milyon araçta kullanılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre trafiğe kayıtlı 23 milyon aracın, 4 milyon 660 bini enerjisini LPG'den alıyor.

BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü LPG hakkında bilinen yanlışlarla alakalı ilk ağızdan açıklamalarda bulundu…

LPG dönüşümü yapılan araçların güvenlik standartlarına değinen Örücü, “LPG'li araçlarda kullanılan ekipmanlar her türlü testten geçirilmiş onaylı ürünlerden oluşmaktadır. Kullanılan tüm ürünler Avrupa Birliği'nin belirlediği ve ülkemizde de zorunlu uygulamada olan ‘ECER 67.01 standartında belirtilen kriterlere göre üretilmiştir.” dedi.

Örücü, “Otogaz tanklarının standart kalınlığı 3 milimetredir. 67,5 Bar patlama basıncına uygun olacak şekilde çelik sac (DIN EN 10120) malzemeden üretilirler. İşletme basınçları 17,5 Bar' dır. Normal şartlarda araç tankı içerisindeki LPG' nin basıncının 5-6 Bar' ı geçmediği göz önüne alınırsa emniyet katsayısının ne denli yüksek olduğu rahatlıkla anlaşılabilir.” dedi.

Sızdırmazlık konusunda da açıklama yapan Örücü, “Maksimum çalışma basıncının çok üzerinde de rahatlıkla çalışacak şekilde tasarlanır. Avrupa'da ve Türkiye'de kullanılan dönüşüm kitleri arasında hiçbir fark yoktur. Dönüşümün ardından TÜV-TÜRK tarafından gerçekleştirilen araç muayenesinde de sızdırmazlık testleri yapılarak, sistemin sorunsuz olarak çalıştığı onaylanır” şeklinde konuştu.

Otogaz tanklarının satışa sunulmadan önce ‘Bonfire' denilen ateş testlerine sokulduğunu söyleyen Örücü, test sürecini, “Bonfire testi, LPG tankını ve tanka montaj edilen multivalfin yangın şartlarında patlamadığını ispatlamak üzere yüzde 80 doluluk oranındaki tankın 590 santigrat dereceye ulaşıncaya kadar yangın içerisinde bırakıldığı testtir.” dedi.

LPG MOTORA ZARAR VERİR Mİ?

LPG sistemlerinin en çok korkulan noktası “Motora zarar verir mi?” bölümü oluyor. Bu soruya da cevap veren Örücü, “LPG motora zarar vermez, aracın çalışma prensibini değiştirmez. Standarda uygun olarak üretilen ürünler kullanıldığında, dönüşüm işlemi TSE tarafından yetkilendirilmiş servislerde yapıldığında ve LPG sisteminin bakımları periyodik olarak gerçekleştirildiğinde LPG'nin araca herhangi bir zarar vermesi mümkün değildir.” dedi.