LPG’li araçlar kapalı otoparklara girebilecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG’li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG’li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM’leri ilan edeceğiz. Otoparklar ‘LPG’li araçlara uygundur’ şekliyle belgelendirilecek” dedi.

MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİ BU DEĞİŞİKLİĞİ BEKLİYORDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı 4 milyon 770 bin adedin üzerinde LPG’li araç bulunuyor. LPG’nin birim maliyetinin diğer fosil yakıtlara göre uygun olması bu alternatif yakıtın tercih edilme ihtimalini artırıyor.

BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, “LPG'li araçlar Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen ‘ECR 67.01' standardına uygun ekipmanlarla donatılıyor. Bu nedenle AB üyesi ülkelerde LPG'li araçların ‘LPG yakıtını kullandıklarını belirten' etiket taşıma zorunluluğu yok. Kapalı otopark yasağı ise uzun yıllar önce iptal edildi.” açıklamasında bulundu.

DÜNYADA BU DURUM NASIL ÇÖZÜYOR?

LPG'li araçların kapalı otoparklara girebilmesi için ABD'nin Ulusal Sağlık Kütüphanesi'nde yer alan akademik çalışmalar ve Avrupa Birliği'nin kapalı otoparklar için belirlediği standartlar var. Bunlardan en öne çıkanı basit bir havalandırma sistemi ve araçların ECR 67.10 standardında belirtilen emniyet valfine sahip olması olarak belirtiliyor.