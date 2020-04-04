Lüks otomobil satışları ne durumda?

2018 yılının ortasından itibaren daralmaya başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2019 yılının son çeyreğinde hareketlenmeye başlamıştı. 2020 yılıyla birlikte bu hareketliliğine devam eden otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğini bir önceki yıla göre yüzde 50’ye yakın artışla kapasa da ocak ve şubat aylarına göre artışta yarı yarıya bir azalma söz konusu oldu.

Mart ayısının son haftasından itibaren Türkiye’deki ekonomik hareketliliği kısıtlamaya başlayan Corona virüsü salgınından otomotiv pazarının da etkilenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bayiilerin bir çoğunun kapandığı, üretime ara verildiği ve insanların evden çıkmamaya özen gösterdikleri bu dönemlerde pazardaki artışın sürmesini beklemek biraz komik olurdu…

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Lüks ve premium markaların satışları 2018 yılının yarısından itibaren pazardaki toplam satışa paralel azalma göstermişti. Bu ürünlerdeki satışların artması ise yine pazarın hareketini yukarıya doğru çevirdiği 2019 yılı son çeyreğinde oldu. Bu segmentte yer alan markalar yılın ilk aylarını 2019’un sonundan gelen taleplere de cevap vererek geçirdiler ve mart ayının sonunda bir önceki yıla göre çoğunda toparlanma söz konusu.

İŞTE YILIN İLK ÇEYREĞİNDE LÜKS VE PREMİUM OTO SATIŞLARI

Alfa Romeo

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo ilk 3 ayda Türkiye’de toplam 7 adet satış gerçekleştirmiş. En çok satan model ise markanın SUV modeli Stelvio. Markanın geçen yılın aynı dönemindeki satış adedi ise toplam 56 idi.

Aston Martin

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin yılın ilk 3 ayında toplam 4 adetlik satışa imza atmış. En çok satan model ise Vantage. 2019 yılının aynı döneminde Aston Martin 5 adetlik satış gerçekleştirmişti.

Audi



Alman otomotiv devi Volkswagen’in çatısı altında bulunan Audi ilk 3 ay içerisinde 2189 adet satış gerçekleştirmiş. Markanın en çok satan modeli ise kompakt sınıfta yer alan A3 olmuş. Audi 2019 yılının ilk çeyreğinde 1731 adet satışa ulaşmıştı.

Bentley



Bir diğer İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley ise yılın ilk 3 ayında sadece 1 adet satılmış. Geçen yıl ise marka aynı dönemde 2 adetlik satış yapmıştı.

BMW



Bavyeralı üretici BMW, 2020 yılının ilk çeyreğinde 2234 adetlik satışa ulaşmış. Markanın en çok satılan modeli ise 3 Serisi. BMWi 2019 yılının aynı döneminde ise 1686 adet araç satışı gerçekleştirmişti.

DS

PSA Grubu’nun premium markası olan DS ilk 3 ayın sonunda toplam 149 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan DS modeli ise 7 isimli SUV. DS markası geçen yıl aynı dönemde toplam 19 adet araç satışı gerçekleştirmişti.

Ferrari



Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari yılın ilk 3 ayında 6 adet satılmış. Markanın en çok satan modeli ise 488 Pista… Bu satış adedi 2019 yılının aynı döneminde 4 olarak gerçekleşmiş.

Jaguar

İngiliz Jaguar markası ülkemizde ilk üç ayın sonunda 71 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan otomobil ise markanın tam elektrikli SUV modeli olan I-Pace… Jaguar, 2019 yılının ilk çeyreğinde 40 adetlik otomobil satışı gerçekleştirmiş.

Jeep

FCA Grubu’nun sadece SUV üretimi gerçekleştiren markası Jeep, ülkemizdeki yükselişine devam ediyor. Marka ilk 3 ayın sonunda toplam 1030 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan Jeep modeli ise Renegade. Jeep 2019 yılının ilk 3 ayının sonunda ise 487 adet satılmıştı.

Lamborghini

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini, yılın ilk 3 ayında sadece 3 adet satılmış. Markanın en çok satan modeli ise ilk SUV modeli URUS. Marka geçen yılın aynı döneminde 1 adet araç satışı gerçekleştirmişti.

Land Rover

Ünlü İngiliz SUV üreticisi Land Rover ise ülkemizdeki satışlarına tam gaz devam ediyor. Marka ilk 3 ayda toplam 365 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan model ise Range Rover Velar olmuş. 2019 yılının aynı döneminde marka 170 adetlik araç satışı gerçekleştirmişti.

Lexus

Japon premium otomobil markası Lexus, 2020 yılı ilk 3 ayında 21 adetlik satış yapmış durumda. Markanın en çok satan modeli ise kompakt segmentte yer alan CT olmuş. Markadan geçen aynı dönemin bir önceki yılında hiç satış gerçekleşmemişti.

Maserati

İtalya’nın en önemli markalarından biri olan Maserati ise ülkemizde ilk 3 ayda 2 adetlik satış gerçekleştirmiş. Markanın bu satışı sadece SUV modeli olan Levante tarafından olmuş. Maserati 2019 yılının ilk çeyreğinde ise 8 adetlik araç satışı gerçekleştirmişti.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ülkemizde ilk 3 ayda sadece otomobil olarak 2913 adetlik satış gerçekleştirmiş. Markanın ticari araç satışlarını da bu rakamın üzerine eklersek 3984 adede çıkıyor. En çok satan Mercedes-Benz modeli ise Türkiye’de E Serisi olmuş. Alman devin 2019 yılının ilk çeyreğindeki otomobil satışları ise 1910 adet olarak gerçekleşmiş.

MINI

Mini markası 2020 yılının ilk 3 ayında toplam 278 adetlik satışa ulaşmış. Markanın en çok satan modeli ise Countryman. Mini markası geçen yıl ilk çeyrekte 244 adetlik araç satışı adedine ulaşmıştı.

Porsche

Alman spor otomobil üreticisi Porsche ilk 3 ayda 66 adetlik satışa sahip. En çok satan Porsche modeli ise markanın küçük SUV modeli olan Macan. Porsche’de 2019 yılında ise ilk 3 ayda 71 adetlik araç satışı gerçekleştirmişti.

Volvo

İsveçli otomobil üreticisi Volvo’da işler yolunda gözüküyor. Marka ilk çeyrek sonunda 697 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan Volvo modeli ise XC40. Marka geçen yılın ilk çeyreğinde 790 adet otomobil satışı gerçekleştirmişti.