Lüks ve premium otomobil satışları 2019’da ne oldu?

Türk otomotiv endüstrisinin son zamanlardaki en zorlu senesi olarak kabul edilen 2019 yılı marka ve model satış adetleri açıklandı. Her ne kadar pazar yüzde 20’nin üzerinde daralmış olsa da geçen yılın ilk aylarında toplam pazar tahminleri 300-350 bin ortalamasında bekleniyordu.
2019 yılında yüksek olan faizler ve döviz kurları otomobil satışlarını temelden etkileyen unsurlardı. Buna ek olarak karışık ve yüksek ÖTV gibi ekstralarda göz önünde bulundurulunca tüketici otomobil almak istese de çok düşünmek zorunda kaldı. Bireysel kullanıcının karşılaştığı bu duruma bir de ticaretle uğraşan tüketicinin sorunlarını da eklemekte fayda var… En nihayetinde filo satışlarının Türk otomotiv pazarına ne kadar katkıda bulunduğunu ayrıca belirtmeme gerek yok diye düşünüyorum.
Otomobil satışları arasında en büyük yarayı böyle durumlarda premium markalar alır diye senelerdir söylendi, biz de gerçekten bu markaların zarar boyutlarının ne kadar olduğunu araştırdık. 2018 yılı ve 2019 satış adetlerini marka ve model bazında karşılaştırdık.
İŞTE 2019 YILINDA PREMIUM VE LÜKS MARKALARIN SATIŞ ADETLERİ
2019 yılında en çok tercih edilen premium ve lüks otomobil markalarının modellerine göz attığımızda ise daha çok kompakt sınıfa yakın otomobillerin tercih edildiğini hemen fark edeceksiniz. Buna en çok satanlardan örnek vermem gerekirse Listenin bu yıl zirvesinde olan Audi’de en çok satan model markanın kompakt sınıf otomobili A3. A3’ten 4561 adet satılmış ve marka 1 yılda toplam 10024 adet otomobil satılmış. Mercedes-Benz C Serisi toplam satışı 4289 adet. Markanın yıl boyunca gerçekleştirdiği toplam otomobil satışı ise 9862 adet.
İlk üçte yer alan bir diğer marka olan BMW ise 2019 yılında en çok 3 Serisi otomobilinin satışını gerçekleştirmiş. 3 Serisi’nden 1 yılda 3250 adet satılırken, marka tüm modellerinden toplamda 9583 adet satmış.
Ancak bahsetmeden geçemeyeceğim bir model ve marka daha var o da Volvo. Markanın bu yılki satışlarına baktığınızda en çok satılan otomobilinin 1072 adet ile V40 kompakt otomobili olduğunu göreceksiniz. Ancak buna en yakın takipçi model İsveçli markanın amiral gemisi XC90! Bu otomobilden 2019 yılında tam 1034 adet satılmış.
Bir diğer dikkat çeken istatistik ise elektrikli otomobil tarafında olmuş. Jaguar’ın tam elektrikli SUV modeli olan I-Pace, 119 adetlik satışla markanın en çok satan otomobili pozisyonunda.
2019’UN EN ÇOK SATAN PREMIUM MODELLERİ
AUDI A3 4561 ADET SATILMIŞ
MERCEDES-BENZ C SERİSİ 4289 ADET SATILMIŞ
BMW 3 SERİSİ 3250 ADET SATILMIŞ
JEEP RENEGADE 1516 ADET SATILMIŞ
VOLVO V40 1072 ADET SATILMIŞ
MINI COUNTRYMAN 687 ADET SATILMIŞ
LAND ROVER VELAR 448 ADET SATILMIŞ
PORSCHE MACAN 236 ADET SATILMIŞ
ALFA ROMEO GIULIETTA 233 ADET SATILMIŞ
DS 7 CROSSBACK 215 ADET SATILMIŞ
JAGUAR I-PACE 119 ADET SATILMIŞ
MASERATI LEVANTE 34 ADET SATILMIŞ
LEXUS RX 27 ADET SATILMIŞ
FERRARI 488 11 ADET SATILMIŞ
LAMBORGHINI URUS 7 ADET SATILMIŞ
ASTON MARTIN DB11 5 ADET SATILMIŞ
BENTLEY GT 5 ADET SATILMIŞ