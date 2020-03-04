Makyaj Vitara’ya yaramış mı?

Japon otomotiv endüstrisinin en önemli markalarından biri olan Suzuki, Vitara modeliyle yıllardır gönüllerde taht kurmayı başardı. Özellikle off-road kültürüne hakim olan kullanıcıların oldukça yakından tanıdığı bu otomobil ilk defa 1988 yılında ortaya çıktı.

Kuzey Amerika, Avusturalya, Endonezya ve Avrupa’da o günden bu yana satılan otomobil toplamda 4 jenerasyon olarak model ömrüne devam ediyor.

2019 yılında hafif bir makyaj operasyonu geçiren otomobili dışarıdan ilk defa gördüğünüzde çok ciddi bir değişim fark edemeyebilirsiniz.

Otomobilin motor ızgarasının tasarım biçimi ve krom görünümü eski versiyona göre biraz daha artırılmış ve öne çıkarılmış. Makyajsız versiyonda yatay olan ızgara tasarımı makyajla birlikte dikey formda tasarlanmış.

Vitara’nın makyajla birlikte ön tampon tasarımı da değişmiş. Yeni otomobilin tamponundaki gri renkli plastik detaylar önceki versiyona göre daha girintili çıkıntılı ve iki parça.

4. jenerasyon Vitara’da tanıştığımız mavi renkli bir kaba sahip olan far merceği makyajla birlikte korunmaya devam etmiş.

Otomobilin yan profilini incelediğinizde yeni tasarımlı ve gri-siyah renkli jantların makyajla birlikte geldiğini fark ediyorsunuz. Kapıların alt kısmında kalan plastik siyah renkli bantlar ise kapıları koruyor.

Gelelim Vitara’nın arkasına. Otomobilin arka kısmında en büyük farklılık stoplarda. Tasarım olarak stoplar aynı olsa da teknolojik olarak bir adım önde. Bagaj kapağının tampona yakın olan kısmına monte edilen krom çıta da gözden kaçmıyor.

Arka kısımda bir diğer dikkat çeken detay ise 3 parçadan oluşan arka tampon. Bu parça ilk olarak plastik ve gövde rengine boyalı olan bölüm, siyah plastikli olan ikinci bölüm ve gri renkli plastikle kaplı olan egzoz difüzörü de diyebileceğimiz 3. bölüm olarak tanımlanabilir. Makyajla değişen bölüm ise 3. bölüm…

Vitara’nın içine geçtiğinizde ise yeni ve dikkat çeken çok farklı bir detay görmeniz, bir önceki jenerasyona göre oldukça zor.

Ön konsolun ortasında 10.1 inç boyutundaki Android yazılımlı multimedya ekranı size merhaba diyor. Bu ekranın hassasiyeti, büyüklüğü ve kabin içindeki duruşu oldukça etkileyici.

Üç kollu direksiyon bir önceki jenerasyonla aynı. Direksiyonun hemen arkasında kalan gösterge panelinin ise hem okuması hem de takibi oldukça kolay.

Gelelim Vitara’nın boyutlarına. Otomobil 4175 mm uzunluğa, 1775 mm genişliğe ve 1610 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2500 mm uzunluğunda. Her ne kadar otomobil C SUV olarka tanımlansa da bu aks mesafesiyle B segmenti otomobillerin yeni versiyonlarıyla aynı seviyelerde olan bir iç mekanı olduğunu düşünebilirsiniz.

Vitara’nın test aracımızın donanımında olan versiyonun toplam ağırlığı 1145 kg ve otomobilin bagaj hacmi de en az 375 litre olarak belirtilmiş.

Makyajlı otomobilde en çok dikkat çeken ve merak edilen konu ise 1.4 litrelik boosterjet motor. Bu motor 4 silindirli ve turbo beslemeli bir ünite.

140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten motorun gücünü 6 ileri otomatik şanzıman ön tekerleklere iletiyor. Bu otomobilin aynı motora sahip olan 4×4 çekiş sistemli versiyonu da mevcut.

Motorun şehir içi kullanımlarda size sunduğu yakıt tüketim verisi oldukça makul seviyelerde. Araç fabrika verisi olarak ortalama 5.8 lt / 100 km’lik tüketim verisine sahip. Bense bu otomobili kullandığım şehir içi trafiğinde 9 lt / 100 km seviyelerinde genel bir yakıt tüketim verisine ulaşabildim.

Boosterjet isimli motorun özellikle ani hızlanmalarda ve şehir içi manevralarda size çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim ama rakipleri göz önünde bulundurulduğunda performans açısından biraz daha iyi olabilirdi. Vitara 4×2 boosterjet’in 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 9.5 saniye sürerken maksimum hızı da 200 km/s olarak belirtilmiş.

Otomobilin güvenlik donanımlarını incelediğinizde ise Vitara'da ön cama yerleştirilen bir monoküler kamera ile lazer kombinasyonunun kullanıldığı gelişmiş bir ileri tespit sistemi bulunduğunu fark ediyorsunuz. Bu sistem Kısa mesafelerde ve gece algılamada üstünlük sağlayan lazer sensörü ile yayalar ve şerit çizgileri gibi trafik elemanlarının orta-uzun mesafede algılanmasını ve tanınmasını sağlıyor.

Vitara ayrıca hareket halindeyken, öndeki bir araçla veya yaya ile çarpışma riski olup olmadığını belirlemek için iki sensör kullanıyor. Bir monoküler kamera ve bir lazer sensörü. Son yılların en popüler güvenlik ögelerinden biri olan şerit takip asistanı da Vitara’daki yerini almış durumda. Ayrıca 60 ile 160 km/s arasındaki hızlarda, Şeritten ayrılma durumunun gerçekleşmek üzere olduğu belirlendiğinde, araç elektrikli hidrolik direksiyon sistemi aracılığıyla direksiyonu kontrol ederek sürücünün aracı yeniden şeridine döndürmesine yardımcı oluyor.

Yalpalama uyarısı sistemi, araç saatte 60 km/s veya üzeri hızlarda seyrederken sürüş biçimini değerlendirmek ve sürücünün uyuklaması vb. nedenlerle aracın “yalpalaması” durumunda sürücüye sesli ve görsel uyarılar vermek için tasarlanmıştır.

Gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya, otomobilin fiyatına. Vitara yeni versiyonuyla ülkemizde tek motor ve tek şanzıman seçeneğiyle satın alınabiliyor. 1.4 litrelik boosterjet motora ve otomatik şanzımana sahip olan otomobil 4×2 ve 4×4 olarak iki farklı çekiş sisteminde tercih edebilirsiniz.

Tüm bu detaylar ışığında 1.4 litre 4×2 çekiş sistemli en ucuz Vitara 171 bin 900 TL’den başlıyor. Otomobil çekiş sistemine, gövde rengine ve donanımına göre de 231 bin 900 TL’ye kadar uzanan bir fiyat skalasına sahip.