Makyaj yaramış!

Yeni Discovery Sport’u ilk defa yolda gördüğünüzde otomobilin farlarındaki yeni tasarımlı duruşu hemen fark ediyorsunuz.

DIŞ TASARIM

Ön kısımı neredeyse tamamen değişen otomobilin tamponunun sağ ve sol taraflarında yer alan hava girişleri bir önceki versiyona göre değiştirilmiş ve dikine biçimde tasarlanmış.

R-Dynamic paketine sahip olan test aracımızın ön tamponunda standart ekipmana göre bir ek daha var ve aracın burnu yere daha fazla yakın. Ayrıca Discovery Sport, makyaj sayesinde daha fazla ağabeyi olan Discovery’e, ön tasarımı olarak benzemiş özellikle farlara baktığınızda bu detayı daha iyi görebiliyorsunuz…

Otomobilin yanına geçtiğinizde ise kırmızı tonunda olan gövde renginin ne kadar dikkat çekici ve şık olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Yan profilde bu farkındalığı yaşamanıza sebep olan en büyük olay ise koyu renkli jantlar sayesinde oluyor.

Yan kısıma detaylıca baktığınızda otomobilin tavanının siyah renkli olduğunu ve çift renkli bir araçla birlikte olduğunuzu fark ediyorsunuz.

Gelelim Discovery Sport’un arkasına. Otomobilin bir önceki jenerasyondan miras olan stopları led teknolojisi sayesinde daha fazla görünür ve dikkat çekici duruyor.

R-Dynamic donanımından nasibini alan arka tampon, gri çerçeveli egzoz görünümlü difizörüyle otomobile en yakışmayan donanım pozisyonunda…

BOYUTLAR

Discovery Sport’un boyutlarından söz edecek olursam, otomobil 4597 mm uzunluğa, 1727 mm yüksekliğe ve 2069 mm genişliğe sahip. Özellikle aracın iç mekandaki hacmini belirlememize yardımcı olan aks mesafesinde ise Discovery Sport kullanıcısına 2741 mm’lik bir mesafe sunuyor.

Discovery Sport’un gövde ağırlığı 1948 kg iken bagaj hacmi 981 litre…

İÇ TASARIMI

Otomobilin sürücü kapısını açıp içeriye geçtiğinizde ise Land Rover’ın lüks ve dijital dünyasına giriş yapmış oluyorsunuz.

Discovery Sport’un 4 kollu olan ve Range Rover Sport, Vogue, Velar gibi modellerden hatırlayacağımız direksiyonu ilk etapta size merhaba diyen oluyor. Direksiyon üzerindeki düğmelerin parlak siyah ve dokunmatik olduğunu da belirtmemde fayda var…

Aracın vites kolu ise yine markanın üst sınıf versiyonlarında olan tarzla değiştirilmiş. Bir önceki jenerasyonda alışkın olduğumuz vites kolu yerine Land Rover, döner bir vites değiştirici kullanıyordu. Geleneksel tarzda olan bu vites kolu otomobilin kullanışlılığını bir seviye artırmış diyebilirim.

Discovery Sport’un içinde ekranlar benim olduğu kadar sizinde fotoğraflardan dikkatinizi çekmiştir. Direksiyonun hemen arkasında kalan göster paneli 12.3 inç boyutunda. Bu panelin teması zor ama erişilebilir gösterge menüsünden değiştirilebiliyor. Her temanın takibi ve kullanımı kolay diyebilirim.

Konsolun tam ortasında kalan ana multimedya ekranı ise 10 inç boyutunda ve Jaguar Land Rover’ın diğer modellerinden tanıdık. Bu sistemin kullanımı ise her ne kadar karışık gözükse de oldukça kolay ve kullanıcı dostu. Navigasyon, bağlı akıllı telefon, Apple CarPlay, Android Auto ve müzik çalar gibi alışkın olduğumuz sistemlere erişim buradan gerçekleştiriliyor.

Multimedya ekranının hemen altında ise otomobilin iklim kontrol ünitesi yer alıyor. Bu sistem üzerinden aracın tüm iklim kontrolünü gerçekleştirirken, sürüş modları ve Terrain Response sisteminin de değişimini ve ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Bu panelde olan birçok düğmenin dokunmatik olduğunu da belirtelim.

MOTOR VE PERFORMANSI

Test aracımız olan Discovery Sport D180 SE donanım paketine sahip. D180, 2 litrelik dizel motorlu otomobilin 180 beygir güç üreten versiyona sahip olduğunu söylerken SE de aracımızın donanım seviyesini belirtiyor(S, SE, HSE).

Motor kaputunu açtığınızda karşınıza çıkan ünite, Jaguar Land Rover’ın diğer modellerinde de görmeye alışkın olduğumuz dizel motor. Bu motor 180 beygir güç ve 430 Nm tork üretiyor. Bu gücü aktarma görevini ise 9 ileri tam otomatik şanzıman yerine getiriyor.

Otomobilin ağır olan kütlesi yüzünden 0’dan 100 km/s hızlanması 9.2 saniyede gerçekleşiyor. Maksimum hız ise 202 km/s olarak belirtilmiş. Ayrıca Discovery Sport’un yakıt tüketimi ise 5.6 lt / 100 km olarak söyleniyor.

Söyleniyor diye bir önceki cümlemi bitirdim çünkü ben Discovery Sport’u kullanmak için teslim aldığımdan, aracı geri verene kadar tüketimi 10.1 lt / 100 km’nin altına düşüremedim. Genellikle şehir içi trafikte yoğun bir seyahat süresi geçirmiş olsam da Discovery Sport’un daha az tüketmesini bekliyordum.

Otomobilin gücü aktarma görevini yerine getiren şanzımanı ise 9 ileri tam otomatik. Bu sayede uzun yolda yakıt tüketim değerini olabildiğince aşağılara indirebilirsiniz. Şanzıman ve motor uyumu aslına bakarsanız çok iyi değil ama çok kötü de değildi. Küçük viteslerde hep daha üst devri isteyen bu şanzıman maksimum 5000 d/d çeviren dizel motoru pek fazla ekonomikliğe sevk etmedi diyebilirim.

Discovery Sport ile sürüşe başladığınızda ise ilk olarak hissettiğiniz şey gerçek bir Land Rover’da olduğunuz oluyor. Otomobilin kabinin içinde kullanılan malzemenin kalitesi, güçlü yalıtımı ve teknolojik duruşu bunun en belirgin özellikleri.

Bir SUV’den daha fazlasını beklediğiniz durumlarda ise öncelikle otomobilin sürüş modunu ilkimlendirme düğmesinin menüsünü değiştirerek Dynamic’e almanı gerekiyor. Bu hareketten sonra vites değiştirme işini direksiyonun arkasında yer alan kulakçıklarla yaparsanız Discovery’i daha hızlı biçimde kontrol edebiliyorsunuz.

Yerden yüksek olmasıyla dikkat çeken otomobil bir viraj çıkışından diğerine kadar hızınızı iyi bir biçimde taşıyabiliyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz(?), otomobilin süspansiyonları bir SUV gibi off-road şartlarında da en iyi hissi verebilirken, aslfatta da bir o kadar otomobil gibi yere tutunmayı başarıyor…

FİYATI

Land Rover markasının giriş modellerinden biri olan Discovery Sport ülkemizde sadece 2 litrelik dizel motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. Ancak bu motorun D150 ve D180 olmak üzere iki farklı güç üreten versiyonu mevcut. Yeni bir Discovery Sport almak isterseniz otomobilin fiyatı 590 bin 267 TL’den başlıyor. Test aracımızın donanımında bir Discovery ise başlangıç olarak 703 bin 16 TL etiket fiyatına sahip.