Malta’ya 50 adet otobüs gönderdiler…

Otokar, ihracatta hız kesmiyor. Ülkemizin yanı sıra İspanya’dan Almanya’ya, Fransa'dan Belçika, İtalya ve Romanya’ya kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca yolcuya seyahat imkânı sunan Otokar, Malta’dan aldığı 5’inci siparişini tamamladı. Otokar, 50 adet sağdan direksiyonlu Kent şehir içi otobüsü teslim etti.

Turizm açısından zengin bir lokasyon olan Malta’da Otokar markalı otobüs sayısı toplamda 300'e yaklaşırken, gerçekleştirilen teslimat törenine Malta Başbakanı Robert Abela, Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg ve Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen katıldı.