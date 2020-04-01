Mart ayı Fransa otomobil satışlarında büyük düşüş!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya hızlı bir biçimde yayılan Corona virüsü özellikle şubat ayı Çin otomobil pazarında yüzde 80’nin üzerinde kayıplara yol açmıştı. Bugün ise Fransa Otomotiv Sanayi Derneği bu bölgedeki durumu açıkladı.

Fransa otomobil pazarında mart ayında daralma CCFA’nın verilerine göre yüzde 72 oldu. Ülkenin ne büyük otomobil üretici gruplarından olan PSA’nın ise otomobil satışlarındaki daralması yüde 73’ün üzerinde… Renault ise PSA’dan pek farksız değil ve onların da mart ayındaki kaybı yüzde 71.6…

Ülkede ilk çeyrekte otomobil satışları yüzde 34.09 azalmış oldu.

(REUTERS)