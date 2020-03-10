Mart ayı otomotiv kampanyaları

2019 yılının son çeyreğinden itibaren hareketlenen otomotiv pazarına kamu bankalarının yaptığı kredi faiz indirimi kampanyaları, Merkez Bankası faiz indiriminin katkısı kadar markaların da kendi bünyelerinde hazırladığı indirimlerin etkisi vardı.

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2020 yılıyla birlikte ilk iki ayda toplam yüzde 90’a yakın artış gösteren pazarın bu şekilde devam etmesi durumunda yılı 650-700 bin adetlerle kapatacağı sektör yöneticileri tarafından ön görülüyor. Arkasına rüzgarı iyi biçimde alan markalar bahar kampanyalarıyla bu durumu daha da belirgin hâle getirmek istiyor.

İŞTE 2020 YILI MART AYI OTOMOTİV FIRSATLARI



CITROEN’DEN DÜŞÜK FAİZ FIRSATI

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 210.500 TL'den başlayan fiyatlarla ve 50.000 TL'ye özel 12 ay yüzde 0,89 faiz seçeneğiyle sunuluyor. C3 Aircross SUV 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz ile satışa sunuluyor.

Berlingo'ya 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca Berlingo tam otomatik şanzıman seçeneğini de kullanıcısına sunuyor.

BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroën hafif ticari modellerine 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,69 ile sahip olmak mümkün.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİN 2020 MODELİ 94 BİN 900 TL!

Fiat, kamu bankalarının sağladığı cazip faiz oranları fırsatıyla Egea model ailesini; 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Kampanyada 2020 model 1.4 Fire 95 HP'lik manuel şanzımanlı Egea Sedan 94 bin 900 TL'den tüketicinin beğenisine sunulurken; Egea sedanın dizel otomatik versiyonu ise 159 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.

Mart ayında satışa sunulan 500 Ailesi'nin SUV üyesi yenilen 500X'in Cross gövde tipi 179 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla; Sport gövde tipi ise 199 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla Fiat showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

HONDA DA BAHARA HIZLI GİRİYOR!

Mart ayı boyunca devam edecek kampanya kapsamında Civic modelleri için 60 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay taksit imkanı, CR-V modeli içinse 100 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

KIA FAİZLERİ 0.50’NİN ALTINDA İNDİRDİ

Sportage, mart ayına özel olarak 70 bin TL'ye, 18 ay yüzde 0,49 faiz fırsatıyla KIA yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.

XCeed, 50.000 TL‘ye 12 ay yüzde 0.49 faiz kampanyası ile otomobil severler için çekici bir alternatif sunuyor.

KIA ayrıca; Picanto, Rio, Stonic ve Ceed modellerini 30 bin TL'ye 15 ay yüzde 0,49 faiz fırsatıyla otomobil severlerle buluşturuyor! Marka 2020 model Bongo’da ise 40 bin TL’ye sıfır faiz fırsatı sunuyor.

JEEP NAKİT ÖDEMEDE İNDİRİM YAPIYOR

Jeep, Mart ayında Renegade ve Compass modellerinde anahtar tesliminde 15 bin TL'lik nakit indirimi sağlıyor.

MITSUBISHI’DEN 70 BİN TL’YE YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Temsa Motorlu Araçlar, 2-31 Mart 2020 tarihleri arasında Mitsubishi yeni L200, Eclipse Cross, ASX, Outlander ve Space Star modellerinde uygun faiz kampanyalarını uygulamaya başladı. Mart ayında 2019 ve 2020 model Yeni L200 modellerinde 100.000 TL'ye, 24 ay, yüzde 0,69 finansman kampanyası geçerli olacak.

Mitsubishi Motors'un SUV modeli 2019 Eclipse Cross CVT araçlar için geçerli olan kampanyasında 50.000 TL' ye 12 ay yüzde 0,69 kampanyası uygulanacak. Space Star için 36.000 TL' ye 12 ay yüzde 0,49 finansman kampanyası uygulanırken, 2019 ASX model araç için ise 50.000 TL' ye 12 ay yüzde 0,69 faiz olanağı sunuluyor.

Mitsubishi Motors'un 7 kişilik SUV aracı Mitsubishi 2019 Outlander için Mart ayı faiz kampanyası, 70.000 TL' ye 12 ay yüzde 0 olarak belirlendi.

TOYOTA’DAN HEM SERVİS HEM DE SATIN ALMA FIRSATLARI

Toyota, kamu bankalarının yerli üretim araçları destekledikleri finans kampanyası çerçevesinde Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranı uygulanmasına devam ederken, 31 Mart tarihine kadar Toyota'nın Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modellerini kapsayan 50.000 TL, 24 ay ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanya seçeneği de yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlıyor.

2020 model Hilux'lar ise 75 bin TL'ye 12 ay vadede 0 finansman oranı ile tüm Toyota Plazalarda yeni sahiplerini bekliyor.

Yeni Corolla Hatchback 157.900 TL'den, Toyota'nın zengin hibrit ürün gamını tamamlayan Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 193.300 TL'den başlayan fiyatlar ile kampanyadaki yerini alıyor.

11 Nisan tarihine kadar “Toyota İlkbahar Servis Kampanyası'nda” tüm Toyota modellerinde fren balata ve diskleri, silecekler ve debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak. Kampanya dahilinde; 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde kabin hava filtresi, Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresi ile bujilerde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30'luk indirim yer alacak.