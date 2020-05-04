Mart ayında 72 bin 72 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı!

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,1’ini otomobil, %16,7’sini motosiklet, %13,4’ünü kamyonet, %5,8’ini traktör, %2,0’ını kamyon, %1,1’ini minibüs, %0,7’sini otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %48,8, otomobilde %35,1, traktörde %34,4, minibüste %34,3, kamyonette %31,1, kamyonda %19,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %10,7 ve otobüste %7,1 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre %35,6 artmış oldu.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %78,9, kamyonda %63,0, otomobilde %32,4, otobüste %30,3, kamyonette %28,2 ve minibüste %10,5 artarken, özel amaçlı taşıtlar %27,3 ve motosiklet %13,7 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %22,8 artmış oldu.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 23 MİLYONU GEÇTİ!

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,4’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,6’sını kamyon, %2,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 23 milyon 361 bin 22 oldu.

3 AYDA 219 BİN ADEDİN ÜZERİNDE ARAÇ TRAFİĞE KAYIT ETTİRİLDİ

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %38,0 artarak 219 bin 747 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %73,5 azalarak 13 bin 956 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 205 bin 791 adet artış gerçekleşti.