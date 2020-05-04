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Mart ayında 72 bin 72 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi bilgilere göre mart ayında 72 bin 72 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen aya göre yüzde 35.6 artarken geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 22.8 arttı!

Sozcu.com.tr
09:37 -
Haberler Otomotiv
Mart ayında 72 bin 72 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı!

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,1’ini otomobil, %16,7’sini motosiklet, %13,4’ünü kamyonet, %5,8’ini traktör, %2,0’ını kamyon, %1,1’ini minibüs, %0,7’sini otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %48,8, otomobilde %35,1, traktörde %34,4, minibüste %34,3, kamyonette %31,1, kamyonda %19,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %10,7 ve otobüste %7,1 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre %35,6 artmış oldu.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %78,9, kamyonda %63,0, otomobilde %32,4, otobüste %30,3, kamyonette %28,2 ve minibüste %10,5 artarken, özel amaçlı taşıtlar %27,3 ve motosiklet %13,7 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %22,8 artmış oldu.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 23 MİLYONU GEÇTİ!

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,4’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,6’sını kamyon, %2,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 23 milyon 361 bin 22 oldu.

3 AYDA 219 BİN ADEDİN ÜZERİNDE ARAÇ TRAFİĞE KAYIT ETTİRİLDİ

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %38,0 artarak 219 bin 747 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %73,5 azalarak 13 bin 956 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 205 bin 791 adet artış gerçekleşti.

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