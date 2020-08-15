Maserati’nin en hızlı sedanlarına merhaba deyin!

Maserati, performans serisi Trofeo'yu genişletiyor. Marka, 2018 yılında SUV'un tepe noktası ve en güçlü versiyonu olarak lanse ettiği Levante Trofeo'nun ardından Ghibli ve Quattroporte modellerini de Trofeo serisine ekledi. Trofeo serisi; Quattroporte'de yeşil, Levante'de beyaz ve Ghibli'de kırmızı olmak üzere ülkenin bayrağının renkleriyle yollara çıkıyor. Ghibli ve Quattroporte Trofeo, gücünü 3,8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 üniteden alarak 580 HP güç ve 730 Nm tork üretiyor.

MASERATİ’NİN EN HIZLI SEDANLARI!

Ghibli ile Quattroporte Trofeo'da da kullanılan çift turbo beslemeli V8 motor, Maranello'da yer alan Ferrari fabrikasında Maserati'nin teknik niteliklerine uygun olarak üretildi. Ghibli modelinin tarihinde ilk kez kullanılan bu ünite daha önce Quattroporte GTS'de 530 HP'lik versiyonuyla kullanılmış ve hafızalara kazınmıştı. Bugün gelinen noktada ise 580 HP gücündeki V8 motor, yakıt verimliliği ve emisyon standartlarıyla uyumlu olarak yeni Ghibli ve Quattroporte’de hayat buldu. V8 motor, Ghibli Trofeo ve Quattroporte Trofeo'yu 326 km/s maksimum hız ile bugüne kadar üretilen en hızlı Maserati sedanları yaptı.