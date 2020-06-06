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Maserati’nin hibrit otomobili ne zaman Türkiye’de olacak?

Maserati, Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası’nda 100 bin adetten fazla ürettiği efsane modeli Ghibli’nin hibrit versiyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Maserati Ghibli Hybrid’in ülkemizde Ekim ayında satışa sunulması planlanıyor.

Sozcu.com.tr
14:07 -
Haberler Otomotiv
Maserati’nin hibrit otomobili ne zaman Türkiye’de olacak?

Maserati, Ghibli modelini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Marka bu kapsamda bugüne kadar Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası'nda 100 bin adetten fazla ürettiği efsane Ghibli modelinin hibrit versiyonunu, sürdürülebilir bir gelecek için dünya pazarlarına sunacak.

Maserati'nin modernizasyon yatırımının meyvelerinden olan çevreci Ghibli, aynı zamanda markanın ürettiği ilk hibrit motorlu otomobil olmasıyla da önem taşıyor. Ghibli Hybrid, Maserati'nin Türkiye'deki tek temsilcisi olan Fer-Mas aracılığıyla Ekim ayında Maserati tutkunlarıyla buluşacak.

Dünya hibrit otomobil Türkiye
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