Maserati’nin hibrit otomobili ne zaman Türkiye’de olacak?

Maserati, Ghibli modelini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Marka bu kapsamda bugüne kadar Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası'nda 100 bin adetten fazla ürettiği efsane Ghibli modelinin hibrit versiyonunu, sürdürülebilir bir gelecek için dünya pazarlarına sunacak.

Maserati'nin modernizasyon yatırımının meyvelerinden olan çevreci Ghibli, aynı zamanda markanın ürettiği ilk hibrit motorlu otomobil olmasıyla da önem taşıyor. Ghibli Hybrid, Maserati'nin Türkiye'deki tek temsilcisi olan Fer-Mas aracılığıyla Ekim ayında Maserati tutkunlarıyla buluşacak.