Mazda da üretime ara veriyor!

Corona virüsü salgını sebebiyle neredeyse her üretici dünyanın dört bir yanında bulunan üretim tesislerinde faaliyetlerine geçici bir süre de olsa ara vermek zorunda kalıyor. Bunun sebebi ise öncelikle çalışanlarının sağlığı ve sonrasında salgın sebebiyle azalan talepi bozulan tedarik zinciri.

Salgının yaşanmaya başladığı ilk günden itibaren markaların aldıkları önlemleri anbean sizinle paylaştık. Buna son olarak Japon otomotiv endüstrisinin en önemli markalarından biri olan Mazda eklendi.

Mazda, 28 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında Hiroşima ve Hofu’da yer alan fabrikalarında üretime 13 gün boyunca ara vermeyi planlarken gündüz vardiyalarını sadece 8 gün boyunca çalıştırmayı planlıyor. Bu süre boyunca marka, başta planlanan üretimin bir kısmını durumun nasıl geliştiği yönünde izlemeyi planlıyor. Ayrıca Mart 2021’de sona erecek olan mali yılın 2. çeyreğinde bu üretimin bir kısmına yer verilebileceği belirtildi.

Markanın Meksika’daki fabrikasında ise üretime 25 Mart tarihinden itibaren 10 günlüğüne ara verilecek. AutoAlliance Co. Ltd. ile ortak olan Tayland fabrikasında ise üretim 30 Mart tarihinden itibaren 10 günlüğüne duracak.

Mazda Japonya ve Çin’deki satış operasyonlarına devam edecek. Avrupa ve diğer ülkelerde de virüsün hızlı bir biçimde yayılmasından dolayı etkiyi en aza indirmek için satış ve servis operasyonlarında önlemler alınmış durumda.