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Mercedes Amerika’daki sedan üretimini durduracak!

Alman otomotiv devi Mercedes, sedan otomobil pazarının en önemli merkezlerinden olan Amerika ve Meksika'da sedan üretimini durdurma kararı aldı. Reuters'ın haberine göre bu kararın arkasındaki sebep ise bayi kapanışları ve karantina sürecinde gerileyen talep olarak gösteriliyor.

13:18 -
Haberler Otomotiv
Mercedes Amerika’daki sedan üretimini durduracak!

Mercedes, Tuscaloosa ve Alabama’daki sedan üretimini durduracak. Ayrıca marka bu lokasyonlarda gerçekleşen SUV üretimlerini de boşta kalan kapasiteyle artırmayı hedefliyor. Bu duruma ek olarak marka Meksika’da daha yeni ve daha yüksek kâr marjı olan GLB’nin üretimine odaklanmak için A-Serisi üretimini de bırakacak.

Daimler perşembe günü 1.68 milyar euro ikinci çeyrek dönemi zararı açıkladı. Marka CEO’su Ola Kaellenius, “Maliyetleri düşürüp kapasiteyi yeniden ayarlayarak, başa baş noktasını azaltmaya yönelik çalışmalarımızın devam etmesi gerekecek.” dedi.

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