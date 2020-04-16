Mercedes-Benz Türk gelecek hafta üretime başlıyor!

Corona virüsü salgını sebebiyle üretimine geçici bir süre ara veren Mercedes-Benz Türk, 20 Nisan tarihinden itibaren üretime tekrar başlayacağını duyurdu. Marka ilk önce Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretimine başlayacak. 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon Fabrikası’nda da üretime tekrar başlanacağı marka tarafından belirtiliyor.

İşte Mercedes-Benz Türk’ten gelen açıklama;

İçinde bulunduğumuz şartlarda yaptığımız işin önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Fabrikalarımızdan çıkan araçlarımız, bugün de toplumun temel ihtiyaçlarının dağıtımında ve topluma gerekli hizmetlerin sağlanmasında kullanılıyor. Bu noktada Mercedes-Benz Türk olarak ülkemize ve topluma olan yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz toplumumuzun ve ekonominin sürekliliği için büyük önem taşıyor.

Bu sorumluluk bilinciyle, üretimin devamı için gerekli şartların tekrardan sağlanması ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize tekrar başlayacağımızı bildiririz.