Mercedes-Benz Türk üretim arasını uzatıyor!

Türkiye’de birden fazla lokasyonda ticari araç üretimi gerçekleştiren marka, 20 Mart tarihinde üretimine; “Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart – 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı” almıştı.

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Markanın merkezi Almanya’dan gelen habere göre Mercedes-Benz Türk Hoşdere Fabrikası’nın kapalı kalma süresini 5 Nisan’dan 20 Nisan tarihine kadar uzattı. Marka günümüzde İstanbul'da Hoşdere Fabrikası'nda şehirlerarası ve belediye tipi otobüslerin üretimini gerçekleştiriyor.