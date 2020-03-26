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Mercedes-Benz Türk üretim arasını uzatıyor!

Türkiye'deki en büyük ticari araç üreticilerinden biri olan Mercedes-Benz, 20 Mart tarihinde; 23 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıklamıştı. Şimdi ise bu süreyi 20 Nisan olarak güncellendi.

Sozcu.com.tr
15:16 -
Haberler Otomotiv
Mercedes-Benz Türk üretim arasını uzatıyor!

Türkiye’de birden fazla lokasyonda ticari araç üretimi gerçekleştiren marka, 20 Mart tarihinde üretimine; “Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart – 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı” almıştı.

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Markanın merkezi Almanya’dan gelen habere göre Mercedes-Benz Türk Hoşdere Fabrikası’nın kapalı kalma süresini 5 Nisan’dan 20 Nisan tarihine kadar uzattı. Marka günümüzde İstanbul'da Hoşdere Fabrikası'nda şehirlerarası ve belediye tipi otobüslerin üretimini gerçekleştiriyor.

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