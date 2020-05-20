Mercedes-Benz Türk’ten 500 bin TL’ye kadar kredi

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray'daki fabrikasında yerli olarak üretilen kamyon ve çekici modellerinin dâhil olduğu Kamu Bankaları Finans Kampanyası Mayıs sonuna kadar uzatılırken, benzer bir kampanya hem yerli hem de ithal kamyon modelleri için de devreye alındı. 31 Mayıs 2020'ye kadar geçerli olacak kampanyalar kapsamında; yerli üretim kamyon ve çekiciler için Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank'tan 500.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilirken, İş Bankası'nın kredi imkânlarıyla da Mercedes-Benz marka 0 km ithal veya yerli kamyon ve çekici sahibi olunabiliyor.