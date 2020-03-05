Mercedes, X-Class’tan sonra iki modelinin üretimini de durdurabilir

Markanın yeni CEO ile birlikte açıkladığı maliyet azaltma stratejisinde yeni adımlar da atılıyor. Mercedes öncelikle 2022 yılına kadar 1 milyar euro maliyet azaltmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Dev grup maliyet azaltma konusunda ilk adımı işten çıkarmalarla yapacağını açıklamış toplamda da 15 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını belirtmişti. Bu çalışanların arasında üst düzey yöneticilerin olduğu da söylenilen en önemli konular arasındaydı.

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Reuters’ın haberine göre Mercedes buna ek olarak bu strateji çerçevesinde bazı modellerinden ve motor ailelerinden de vazgeçecek. Daimler Yönetim Kurulu Üyesi Markus Schaefer yaptığı açıklamada bunu belirtti. Schaefer, “Mevcut ürün gamımızı gözden geçireceğiz ve düzene sokacağız.”

Alman üretici maliyet düşürme hareketlerine ek olarak bazı platform ve motorların üretimini durduracağını Schaefer tarafından açıkladı. “Evet, gelecekte daha az platformumuz olacak” diyen Schaefer, markanın gelecekteki modellerini daha esnek bir platform teknolojisiyle oluşturacağını da belirtti.

Euro 7 emisyon standartlarına göre bazı modellerin eleneceğini de açıklayan Schaefer, “Kaç tane motor bu regülasyonları karşılayabilecek(?), en önemli durumumuz bu. Kesinlikle 4 silindirli motorlar V12 silindirlilere göre kapıdan geçme konusunda daha şanslı” dedi.

X-CLASS’IN ÜRETİMİ MAYIS AYINDA BİTİYOR!



Mercedes’in pikap modeli olan X-Class’ın üretimi gelecek mayıs ayında sonlanıyor. Bunun sebebi ise aracın satışlarının istenen seviyede olmaması. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre X-Class’a ek olarak Mercedes bir kaç modelin üretimini daha sonlandıracak. Bu modeller arasında ise S-Class Coupe, Cabrio ve B-Class modelleri var.