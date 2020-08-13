Mercedes yeni S-Serisi’nin detaylarını açıklamaya devam ediyor

Mercedes markası, Yeni S-Serisi’nin iç mekanını zarafet, kalite ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan ve Lounge özellikleriyle iyi hissettiren bir atmosfere benzetiyor. Markanın ENERGIZING AIR CONTROL özelliği ile S-Serisi aynı zamanda yolculuk boyunca yolcularını zinde tutuyor.

Hem kısa, hem de uzun versiyon olsun, S-Serisi'nin her iki gövde tipinin ön ve arka koltuklarında sunulan konfor seviyesi iyileştirildi. İç mekanda sunulan alan hissi ve ferahlığı önemli oranda arttırıldı. Ayrıca iç mimarlık ve yat tasarımından öğelerle devrim niteliğinde bir iç tasarım sunuluyor. Beş adede kadar ekran ile ön veya arkada kullanıma sunulan geniş dekoratif alanlar dikkat çekiyor. Gerçek alüminyumdan süslemelerle desteklenen açık damarlı ahşap yüzeyler iç mekandaki lüks ve kalite algısını arttırıyor.

Sürüş destek sistemlerine entegre edilen Aktif ambiyans aydınlatması uyarılar için görsel destek sağlıyor. Örneğin, Aktif Kör Nokta Yardımcısı, yaklaşan bir çarpışmayı kırmızı ışık animasyonuyla haber veriyor. Buna ek olarak, örneğin havalandırma veya “Hey Mercedes” sesli asistan etkinleştirildiğinde de aydınlatma sistemi geri bildirim sağlayabiliyor.

Bunun dışında aktif ambiyans aydınlatma ,ENERGIZING Paketi ile entegre edilmiş durumda. Kullanıcının bir düğmeye dokunarak veya sesli komut sistemi üzerinden etkinleştirebildiği bütünleşik “Fit & Healthy” yaklaşımı, S-Serisi'nde önemli oranda iyileştirilen farklı konfor sistemlerini programlarla bir araya getirerek benzersiz bir deneyim ortamı yaratıyor. Sistem eşzamanlı olarak örneğin, yorgun olduğunda canlandırıcı ve stres seviyesi yüksek olduğunda rahatlatıcı olmak üzere iç mekanda o ana uygun bir atmosfer yaratıyor.

ENERGIZING COACH, araç ve yolculuk bilgilerine uygun bir fiziki kondisyon veya sağlık programı bile önerebiliyor. Sürücünün bir akıllı telefon veya akıllı saat takması halinde uyku kalitesi ve stres seviyesi bilgileri de akıllı algoritmaya dahil ediliyor.