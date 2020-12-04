Mercedes’in tam elektriklisi resmi olarak Türkiye’de

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Markalar bu dönüşüme ayak uydurmak ve çağın gereksinimlerine geç kalmamak için peşi sıra adımlar atıyor, yeni modellerini tanıtıyorlar. Otomobilin ilk üreticisi olarak tanına Mercedes de bu dönüşümde üzerine düşeni yapıyor.

Markanın yüksek adetlerde satmayı planladığı ilk tam elektrikli SUV modeli olan EQC, aslında bundan birkaç yıl öncesinde ortaya çıkmıştı ancak otomobil son 1.5 yıldır bu kadar popüler olsa da Türkiye’ye resmi olarak henüz ayağını bastı.

Aslında Mercedes’in kompakt SUV segmentinde yer alan modeli olan GLC’ye yakın boyutlarda olan yeni otomobil markanın EQ diye adlandırdığı elektrikli araç markasının ilk somut versiyonu. Daimler EQ markasını, ilk kez 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı.

EQC 400 4Matic, adından da anlaşılacağı gibi dört tekerlekten çekişli bir sisteme sahip. Hem ön hem de arka aksta bulunan iki elektrik motoru aracın yola tutunma karakterini bu şekle getiriyor. Ayrıca 2 motorun ürettiği toplam güç 408 bg ve 760 Nm tork değerinde.

Mercedes-Benz mühendisleri, bir dizi ileri mühendislik çözümü ile maksimum gürültü konforu sunan bir yapı oluşturdular. EQC'nin güç üniteleri motorun şasiye ve şasinin gövdeye bağlandığı yerler olmak üzere iki farklı noktadan kauçuk takozlarla izole ediliyor. Söz konusu izolasyon yöntemi ilave yalıtım çözümleriyle destekleniyor ve böylece EQC son derece sessiz bir yaşam alanı sunuyor.

EQC'nin bataryası, alternatif akımı doğru akıma çeviren su soğutmalı bir dahili dönüştürücü sayesinde ev tipi prizden veya halka açık alanlarda şarj edilebiliyor. Wallbox ve kamuya açık şarj istasyonlarında saatte 7,4 kW'a kadar şarj imkanı sunan dahili dönüştürücünün kapasitesinin, 2021 yılı içerisinde ise 11 kW'a yükselmesi planlanıyor.

DC şarj istasyonlarında ise CCS ile şarj süresi daha da kısalıyor. EQC, şarj çıkışına bağlı olarak hızlı şarj istasyonlarında 110 kW'a kadar şarj edilebiliyor. Batarya yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 40 dakikada doluyor.

Otomobilin fiyatına dahil olan Servis Paketi sayesinde 90.000 km'lik 6 adet rutin bakım için ilave ücret talep edilmiyor. Aynı zamanda fren diskleri, balataları ve silecek lastikleri birer kez bu paket dahilinde değiştiriliyor. Yeni EQC'nin batarya kapasitesinin 8 yıl boyunca 160.000 km'ye kadar yüzde 70'in altına düşmesi durumunda ise batarya, üretici garantisi kapsamında değiştiriliyor. Otomobili evde şarj etmek, kamuya açık noktalarda şarj etmekten daha avantajlı olduğu için, bir adet Mercedes-Benz marka Wallbox da otomobille birlikte kullanıcılara teslim ediliyor.

Bekdikhan: “Elektrikli mobiliteyi, diğer üreticilerden farklılaştırarak benzersiz alternatiflerle sunmayı hedefliyoruz”

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Binek otomobil pazarına yönelik elektrikli araç atağımızı, yeni teknoloji ve ürün markamız olan EQ altında topluyoruz. Bu yeni ürün ve teknoloji markamız EQ altında satışa sunduğumuz ilk Mercedes-Benz modeli olan EQC, gerek iç mekânda gerekse de genel tasarımında ‘ilerici lüks' tasarım dilini kullanıyor. Bu yeni dil ile birbirine zıt, dijital ve analog öğelerin bir arada kullanılmasıyla duyguları harekete geçiren çarpıcı bir tasarım ortaya çıkıyor. EQC, pazardaki ilk elektrikli araç değil ancak elektrikli bir Mercedes olduğu için güçlü bir rakip.” dedi.

Elektrikli binek otomobil planlarına dair açıklamalarda da bulunan Şükrü Bekdikhan, “Elektrikli mobiliteyi, diğer üreticilerden farklılaştırarak benzersiz alternatiflerle sunmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz tüm Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrikli motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak. 2022 yılına kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız. Bu, kompakt modellerimizden SUV'ye kadar tüm portföyümüzü kapsayacak.” diye konuştu.