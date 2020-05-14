Mercedes’ten mayıs ayı kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Mayıs ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA, C-Serisi (Sedan Hariç) ve E-Serisi modellerinde 36 aya varan vade ile yüzde 1,17 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi Sedan modellerinde ise Mayıs ayına özel yüzde 0,39 faizli ve 12 ay vadeli 185.000 TL kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller'de ise 80.000 TL'ye 36 aya kadar yüzde 1,17 faiz oranından faydalanılabiliyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYASI DA VAR

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Vito'ya sahibi olmak isteyen müşterilerine, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 48 ay vade ve yüzde 0,95 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Used1 İkinci el araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko'ya özel, yüzde 0,99 faiz oranı ve 1.860 TL'den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.