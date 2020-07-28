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Mercedes’ten yeni model: T-Serisi

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, hafif ticari araç platformu üzerine inşa ettiği yeni modeli T-Serisi ile hem bireysel hem de ticari amaçlı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm sunuyor. 2022 yılının ilk yarısından itibaren sunulacak söz konusu yeni modelin adı ise “T-Serisi” olacak.

Sozcu.com.tr
14:59 -
Haberler Otomotiv
Mercedes’ten yeni model: T-Serisi

Baştan aşağı yeni bir tasarım olan yeni T-Serisi, Mercedes-Benz markasını temsil edebilecek biçimde tasarlandı. Yeni model özellikle tasarım ve güvenlik noktasında Alman markanın DNA'sını bünyesinde barındıracak.

T-Serisi hem bireysel hem de ticari kullanıcıları hedefliyor. Buradan T-Serisiyle alakalı model durumunu Citan ile eşleştirebiliriz. Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, kullanıcıların ihtiyaçlarını cazip bir fayda-fiyat oranıyla karşılayacak. T harfi, Mercedes-Benz'de verimli alan kullanım konseptlerini temsil ediyor ve bu nedenle ‘Yıldız'a sahip kompakt hafif ticari araç için önemli bir model ismi olarak öne çıkıyor. Araç ayrıca içten yanmalı geleneksel motorlar dışında bir elektrikli versiyona da sahip olacak.

2013 Mercedes-Benz Citan

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt yapmış olduğu değerlendirmede; “Yeni Mercedes-Benz T-Serisi ile bireysel ve ticari kullanıma yönelik kullanıcıların Mercedes-Benz dünyasına girmesini sağlayan bir araç sunacağız. Bu müşteriler, kompakt araçları beğeniyor ve yeni T-Serisi bu nitelikleri karşılayan özelliklere sahip olacak.” şeklinde konuştu.

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