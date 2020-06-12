Michelin sanal ortamda da var…

Michelin, motor sporları kategorisinde ‘dayanıklılık yarışı' olarak bilinen Le Mans 24 Saat'in resmi sponsoru oldu. 13-14 Haziran tarihlerinde, 1923 yılından bu yana ilk kez sanal ortamda düzenlenecek olan müsabakada, her iki sınıfta yer alan araçların tümü Michelin lastikleriyle yarışacak.

Tıpkı gerçek yarışa hazırlanırken olduğu gibi sanal yarış hazırlığında da lastik faktörü, ekiplerin ve sürücülerin önem verdiği hususlardan biri olacak. Bu doğrultuda Michelin, farklı senaryoların değerlendirilmesinde ve yarışın gerçekleştirileceği saat ve hava durumuna göre en makul stratejinin belirlenmesinde yarışçılara destek olacak.