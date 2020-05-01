Milyonlarca insan araçlarına zorunlu trafik sigortası bile yaptıramıyor

Türkiye'de araç sahiplerinin yaptırdığı iki tip sigorta vardır. Bir tanesi trafik sigortası diğeri ise kaskodur. Trafik sigortası zorunludur, kasko ise isteğe bağlıdır. Yani Karayolları Trafik Kanunu'na göre Türkiye'de her türlü motorlu taşıt sahibi zorunlu trafik sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Eğer yaptırılmazsa araçlar bağlanır.

SİGORTA FİYATLARI DEĞİŞİYOR



Türkiye'de motosikletten, traktöre, kamyondan, otobüse kadar herkesin yaptırmakla zorunlu olduğu trafik sigortası fiyatları hasarsızlığına ve işlevine göre değişiyor. Traktörde yıllık sigorta fiyatları 150 ila 700 TL arasında değişirken, motosiklette fiyat 300 ile 1400 TL, otomobillerde ise 700 ile 3 bin 500 TL arasında değişir. Ticari araçlar ve taksilerde ise yapılan işten dolayı fiyatlar daha yüksektir.

EN YÜKSEK MOTOSİKLETTE



Kanunen zorunlu olan, aksi halde aracın çekilmesine ve daha büyük maddi yük getirmesine sebep olacak trafik sigortasını Türkiye'de yaptırmayan milyonlarca insan var. EBS Danışmanlık'ın Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerinden yararlanarak hazırladığı analize göre, bugün Türkiye'de toplam 23.2 milyon adetlik araç parkının yüzde 20.49'unda trafik sigortası bulunmuyor. Araç türüne göre en düşük sigortasızlık oranının yüzde 6.08 ile otomobillerde olduğu görülürken, en yüksek ise yüzde 67.49 ile motosikletlerde. Yani fiyatı en düşük olmasına rağmen motosiklet sahipleri sigortasız dolaşıyor.

En düşük Şanlıurfa en yüksek Trabzon

TRAFİK sigortası yaptırma oranlarına iller bazında bakıldığında ise, sigortasızlık oranı en yüksek il yüzde 40.24 ile Şanlıurfa, en düşük ile ise yüzde 90.62 ile Trabzon. Bu Şanlıurfa'da her 100 araçtan 40'ında zorunlu trafik sigortası olmadığını ortaya koyarken, Trabzon'da ise her 100 araçtan 90'ının sigorta yaptığını gösteriyor.

Sigortalılık oranı en yüksek iller